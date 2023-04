Alba Blaj dispută returul finalei din Cupa CEV la Florența pornind de la 1-3. CS Volei Alba Blaj o înfruntă pe Savino Del Bene Scandicci la Florența, după ce italiencele s-au impus în tur, la Târgu Mureș, cu scorul de 3-1.

Aflată la a patra finală europeană din cei 12 ani ai săi de existență ca echipă, Alba Blaj vrea să lase o impresie cât mai bună, deși se duelează cu una dintre cele mai puternice echipe europene.

Meciul tur a lăsat însă opțiuni restrânse pentru formația ardeleană la cucerirea trofeului, după ce oaspetele s-au impus cu 3-1.

„În primul set am fost copleșiți pe atmosferă, de miza meciului și am jucat slab”, explica la final antrenorului Blajului, Stevan Ljubicic. ”După setul secund echipa a înțeles cum trebuie să joace, cum să câștige și a etalat un volei modern, de cel mai bun nivel. Mai este un meci în această finală și sunt foarte mulțumit de cum am jucat.În opinia mea, partida a fost de un nivel foarte bun”, a adăugat tehnicianul sârb în vârstă de 42 de ani, care a mai fost la Alba între 2016 și 2019 ca secund, apoi a antrenat echipele de la Dinamo, întâi cea feminină, apoi cea masculină până în 2021.

„Sunt foarte mulțumit. A fost o partidă frumoasă, cu un rezultat bun pentru noi”, aprecia după manșa întâi și tehnicianul de la Scandicci, reputatul Massimo Barbolini. „Așa va trebui să jucăm și în meciul retur, care va decide câștigătoarea Cupei CEV. Am întâlnit o echipă puternică, care ne-a pus probleme, mai ales în seturile doi și trei”, le-a lăudat el pe ardelence.