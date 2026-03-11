Chiar dacă mai este puțin până pe 18 martie, data alegerilor de la FRF, situația s-a inflamat după un demers al lui Ilie Drăgan, singurul oponent oficial confirmat după depunerea dosarelor de candidatură.

Ilie Drăgan, singurul oponent oficial pentru președenția FRF, a făcut o contestație la forul de la Casa Fotbalului, acuzând că Răzvan Burleanu încalcă articolul 50.1 din statut, care prevede că „nicio persoană nu poate deține funcția de președinte al FRF pentru mai mult de 3 (trei) mandate”. Iar actualul președinte candidează pentru al 4-lea, după cele din 2014/2018, 2018/2022 și 2022/2026.

În contestația sa, Drăgan preciza că „textul este limpede și nu lasă loc niciunei interpretări: interdicția privește funcția de Președinte al FRF și stabilește o limită numerică maximă de 3 mandate. Norma are caracter imperativ, nu dispozitiv, fiind formulată sub forma unei interdicții absolute: «Nicio persoană nu poate deține funcția de Președinte al FRF pentru mai mult de 3 (trei) mandate».

În interpretarea normelor funcționează principiul de drept consacrat în doctrină și jurisprudență: ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus – unde norma nu distinge, nici interpretul nu poate distinge.

Art. 50 alin. (1) nu distinge între mandate anterioare sau ulterioare unei modificări de statut. Nu distinge între mandate exercitate sub o redactare sau alta. Prin urmare, nici Comisia nu poate introduce o distincție pe care textul nu o conține”.

Demersul său a fost respins însă de FRF, pe motiv că schimbarea de Statut în privința numărului maxim de mandate, de la două la trei, s-a făcut ulterior numirii lui Răzvan Burleanu ca președinte FRF, în 2014. Și că acel prim mandat nu poate fi luat în calcul fiindcă legea nu poate acționa retroactiv.

Ilie Drăgan nu a renunțat însă și pe 9 martie a depus o nouă contestație, de această dată la TAS.

Prin care a cerut să se constate ca valabilă „interdicția de a mai candida a domnului Răzvan Burleanu, având în vedere că acesta depășește limita de trei mandate prevăzută de art. 50 alin. (1) din Statutul Federației Române de Fotbal”.

Respectivul document a fost înregistrat oficial și a primit număr de dosar. Procedura este în curs, iar în cadrul acesteia a fost formulată și o cerere de măsuri provizorii privind suspendarea Adunării Generale din 18 martie 2026.

Până la data de 12 martie, Federația Română de Fotbal trebuie să își exprime acordul sau dezacordul cu privire la procedura urgentă de soluționare a cauzei, care ar putea avea loc înainte de data alegerilor. Iar până pe 16 martie, tot FRF ar trebui să anunțe dacă este de acord cu suspendarea alegerilor.

Fondator și președinte al clubului „3 Kids Sport”, Ilie Drăgan a explicat că „cei de la TAS așa mi-au comunicat, că acestea sunt cele două termene în care FRF trebuie să se încadreze. Dacă nu vor fi de acord, e foarte posibil ca pe 17 martie TAS să dea o rezoluție de suspendare a alegerilor până la soluționarea moțiunii mele”.

Tocmai fiindcă era clar că această nouă candidatură a lui Răzvan Burleanu va provoca reacții, președintele FRF spera că nu va avea contracandidat. Dar Ilie Drăgan a decis să nu renunțe și s-a înscris iar în cursa pentru Casa Fotbalului.

A fost propus de 7 cluburi afiliate, nu de 5 cum este minimul prevăzut de Statut. Dar Dragan face o nouă acuzație: „E clar că nu s-a dorit să fie opoziție pentru domnul Burleanu.

Fiindcă am aflat ulterior că reprezentanții cluburilor care m-au propus pentru a putea candida au fost sunați și certați de persoane din conducerea FRF. Care le-au reproșat că mi-au dat respectivele propuneri”.