Efectivele structurilor județene ale Ministerului Afacerilor Interne au fost la datorie pentru asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a alegerilor locale parțiale pentru primar care au avut loc duminică, 27 iunie în orașul Șimleu Silvaniei.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, angajații MAI au asigurat paza celor 9 secții de votare, pe care le-au predat președinților secțiilor de votar, cu sigiliile intacte, astfel încât duminică dimineața, la ora 07:00, procesul de vot a început fără probleme.

Anterior zilei votului, pentru a preveni situațiile de risc pentru cetățeni, pompierii au efectuat controale în scop preventiv în secțiile de vot și instruiri cu membrii biroului electoral asupra modalităților practice de evacuare a persoanelor, precum și a materialelor și documentelor specifice procesului electoral.

Alegătorii șimeluani și-au putut exercita dreptul de vot numai pe baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic sau carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

Actele de identitate care au expirat începând cu 01 martie 2020, și-au menținut valabilitatea pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Deci cetățeanul care a deținut un act de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie 2020-27 iunie 2021 și-a putut exercita dreptul de vot în baza acelui document.

În legătură cu procesul de votare, precizăm faptul că au avut dreptul să voteze cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepția persoanelor puse sub interdicție și a celor care se află sub efectul unei hotărâri judecătorești definitive prin care li s-a interzis exercitarea dreptului de vot.

Alegătorul a putut să voteze numai la secția de votare unde este înscris în lista electorală permanentă ori la secția de votare unde este arondată adresa la care își are domiciliul sau reședința, după caz. Și la alegerile locale de duminică a fost folosit Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezenței la Vot și de Prevenire a Votului Ilegal.

Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral, nu a putut să voteze singur, a avut dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoțitor ales de el. Acesta nu a putut fi din rândul membrilor biroului electoral al secției de votare, al persoanelor acreditate, al candidaților și nici operatorul de calculator.

Personalul MAI a rămas în dispozitiv pe toată perioada desfășurării procesului electoral, acordând maximă atenție sesizărilor privind încălcarea legii.

Misiunea efectivelor minsterului a continuat și după ora 21:00, ora oficială de încheiere a procesului de votare, acestea rămânând în dispozitiv pentru a asigura paza buletinelor de vot, a proceselor-verbale și a celorlalte materiale necesare procesului de vot pe timpul transportului lor către biroul electoral de circumscripție.