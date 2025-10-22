Liderii coaliției au decis,ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie.Partidele din coaliție nu vor intra în cursă cu un nume comun, ci fiecare pe cont propriu.

Liderii coaliției au decis,ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie.

Partidele din coaliție nu vor intra în cursă cu un nume comun, ci fiecare pe cont propriu. În aceste condiții, fiecare formațiune își caută candidatul cu cele mai mari șanse. Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă sunt favoriți să apară pe buletinul de vot, dar si Gabriela Firea și Stelian Bujduveanu își doresc fotoliul de primar general.

Ciucu a precizat că propriul sondaj, realizat în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, îl arată detașat ca opțiune pentru Primăria Capitalei. Totuși, el nu și-a anunțat încă intenția de candidatură, deoarece trebuie să respecte procedurile interne și statutare ale partidului și să se asigure că hotărârea de guvern privind organizarea alegerilor va fi emisă joi.

„Propriul meu sondaj mă arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei. Avem proceduri interne, statutare, pe care trebuie să le parcurg şi mă aştept să văd dacă voi primi sprijinul colegilor mei”, a spus prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu. Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: ”În continuare cred că o coaliție de dreapta USR și PNL alături, cred că este cheia pentru a avea o administrare la București serioasă. ”

Dar PSD s-a opus cu vehemență, iar ideea a fost abandonată și fiecare partid își caută …alesul. PSD are două variante pentru candidatură: primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și Gabriela Firea.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: ”Mă gândesc cu foarte mare atenție la această idee. Bucureștiul are nevoie de oameni care-i cunosc problemele, oameni care au obținut rezultate. Nu cred că avem nevoie de supereroi.”

Nici la PNL situația nu este tranșată. Dacă până mai ieri nu avea un adversar în partid, Ciprian Ciucu are acum un rival care a crescut vizibil, în spațiul public: primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu.

USR va merge pe mâna lui Cătălin Drulă.

În același timp, până acum, și-au anunțat intenția de a candida europarlamentarul Vlad Gheorghe, Ana Ciceală, din partea partidului SENS, și Anca Alexandrescu.

Premierul Ilie Bolojan a spus recent că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate în acest an, după mari presiuni din societatea publică, dar și din coaliție.