Este un adevărat cutremur la Casa Fotbalului! Alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal sunt contestate în instanță, iar Ilie Drăgan cere suspendarea mandatului lui Răzvan Burleanu.

Deși Răzvan Burleanu a obținut al patrulea mandat de președinte al Federației Române de Fotbal cu o majoritate zdrobitoare, legitimitatea scrutinului este acum pusă sub semnul întrebării în sala de judecată. Contracandidatul său, Ilie Drăgan, a lansat o ofensivă juridică totală, solicitând anularea Adunării Generale și suspendarea imediată a efectelor votului.

Mai mult, acesta transmite că la nivelul FRF se practică „dictatură ca în Iran” și face acuzații de cenzură.

Scânteia conflictului s-a aprins chiar în timpul Adunării Generale, când lui Ilie Drăgan i s-a refuzat dreptul de a susține un discurs în fața membrilor afiliați, în timp ce Răzvan Burleanu a vorbit timp de 45 de minute.

„E un teatru ieftin. Râd, dar îmi vine să plâng. Putem să comparăm foarte lejer cu ce se întâmplă în Iran sau alte dictaturi”, a declarat Drăgan pentru Fanatik, acuzându-l pe Burleanu că și-a încălcat promisiunea inițială de a rămâne în funcție doar două mandate.

Astfel, ”meciul” Burleanu – Drăgan se mută la tribunal și la TAS.

Tabăra lui Drăgan, reprezentată de consilierul juridic Mareș Plăcintă, a înregistrat deja două acțiuni în instanță:

1.O ordonanță președințială pentru suspendarea de urgență a procesului-verbal de validare a alegerilor.

2.O acțiune de fond pentru anularea întregii Adunări Generale, invocând motive de nelegalitate și nulitate absolută.

Dacă instanța va da dreptate contestatarului, conducerea FRF ar putea fi suspendată până când Tribunalul de Arbitraj Sportiv va pronunța o decizie finală. Deși a primit doar 5 voturi din cele 264 exprimate, Ilie Drăgan se declară extrem de încrezător: „Sunt convins că voi avea câștig de cauză pentru viitorul copiilor noștri”.

Rămâne de văzut dacă asaltul juridic lansat de Ilie Drăgan va reuși să clatine scaunul lui Răzvan Burleanu sau dacă victoria zdrobitoare de la urne va rămâne neschimbată, însă un lucru este cert: viitorul conducerii FRF nu se mai decide acum pe terenul de fotbal, ci în sălile de judecată și la TAS.