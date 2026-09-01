Alexandru Andrieș revine pe scenă în toamna lui 2026 cu „ULTIMUL DANS”, un turneu național special care va traversa șapte orașe din România și va aduce publicului seri construite din muzică sinceră, poezie, umor fin și emoția întâlnirilor care devin tot mai prețioase odată cu trecerea timpului.

Pe 8 octombrie 2026, de la ora 19:30, Alexandru Andrieș ajunge la Casa Studenților din Cluj-Napoca, într-un spectacol care invită la muzică, amintire și introspecție.

O seară despre lucrurile care rămân

„ULTIMUL DANS” nu este despre finaluri rostite direct. Este mai degrabă despre acele momente care capătă o frumusețe aparte tocmai pentru că știm că nu se repetă la nesfârșit.

Despre luminile care rămân aprinse câteva secunde după ce muzica se oprește. Despre cântecele care au însoțit generații și care, după ani, pot spune povești complet noi. Despre întâlnirile rare în care artistul și publicul se regăsesc în aceeași emoție, fără să fie nevoie de prea multe explicații.

Cu eleganța calmă și umorul subtil care i-au definit universul artistic, Alexandru Andrieș propune un concert intim și profund, în care repertoriul va reuni piese emblematice, momente-surpriză și povești spuse cu ironie, tandrețe și melancolie.

Fiecare seară din turneu va avea aerul unei conversații târzii între prieteni vechi — o întâlnire în care muzica devine pretext pentru amintiri, zâmbete și emoții pe care le recunoaștem, chiar dacă nu le spunem întotdeauna cu voce tare.

Prieteni pe aceeași scenă

Alături de Alexandru Andrieș vor urca pe scenă prietenii săi care au contribuit, de-a lungul timpului, la universul artistic aparte al acestor concerte:

Ioana Mîntulescu, Berti Barbera, Călin Grigoriu, Sorin Romanescu și Vlady Săteanu.

Sunetul spectacolului va fi asigurat de Victor Panfilov, unul dintre oamenii care cunosc cel mai bine nuanțele, dinamica și respirația acestor întâlniri muzicale speciale.

Mai mult decât un concert

„ULTIMUL DANS” este o invitație la memorie.

La cântecele care au rămas cu noi. La poveștile pe care le-am uitat și care pot reveni la viață odată cu primele acorduri. La emoția simplă de a fi, pentru câteva ore, în aceeași sală cu oameni care iubesc aceeași muzică.

Este un spectacol despre timp, despre întâlniri și despre lucrurile care rămân după ce cortina cade.

Pentru că uneori nu știm că trăim un moment important decât după ce acesta a trecut.

Iar alteori avem șansa să-l trăim cu adevărat, știind cât de prețios este.

Alexandru Andrieș – „ULTIMUL DANS”

📅 8 octombrie 2026

⏰ 19:30

📍 Casa Studenților, Cluj-Napoca