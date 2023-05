Alexia Căruţaşu, jucătoarea în vârstă de numai 19 ani, care a ales să reprezinte Turcia, a câştigat Liga Campionilor la volei feminin cu echipa VakifBank Istanbul, care a învins-o pe Eczacibaşi Dynavit Istanbul cu scorul de 3-1.

Alexia Căruţaşu, în vârstă de 19 ani, este legitimată la echipa de volei feminin VakifBank Istanbul. Aceasta a câştigat Liga Campionilor la volei feminin cu echipa VakifBank Istanbul, care a învins-o pe Eczacibaşi Dynavit Istanbul cu scorul de 3-1, la seturi 27-25, 25-17, 23-25 și 25-17. Sportiva a obținut cetățenia și s-a declarat extrem de fericită de faptul că va evolua pentru naționala Turciei, una dintre cele mai bine cotate din voleiul feminin. Ea va putea evolua pentru naţionala acestei ţări începând din 10 ianuarie 2024, cu condiţia să fie singura jucătoare naturalizată din lotul prezent la competiţii.

„E un vis devenit realitate, nu pot să descriu în cuvinte ce s-a întâmplat, parcă plutesc. Obiectivul următor este cucerirea a cinci trofeee în sezonul următor: titlul, Cupa Turciei, Liga Campionilor, Supercupa si Camp Mondial al cluburilor.Am puține legături cu România, doar părinții și câțiva prieteni. Vin la mine ai mei la Istanbul, ne vizităm. Sunt înnebunită după mâncărurile românești, ai mei vin cu porcul la mine la Istanbul. Aduc multe bunătăți. De asemenea, dulciurile de la bunica sunt de neegalat. Mâncarea noastră e cea mai bună.O să dau o fugă în România curând, să iau permisul de conducere. Am încercat de două ori aici în Turcia, dar pentru că nu știam foarte bine limba n-am reușit… Acum pot spune că înțeleg tot ce se vorbește, cu scrisul sunt ceva probleme dar le voi rezolva.Am liber până in august, motiv pentru care voi vizita patru locuri: Barcelona, Ibiza, Dubai și Slovenia. De ceva vreme voiam să ajung, dar acum am timp. Bine, după ce rezolv cu permisul.Nu m-am decis dacă merg la vot duminică. Mai mulți prieteni m-au rugat, dar eu nu prea le am cu politica. Chiar deloc”, a declarat Alexia Căruțașu pentru ProSport.