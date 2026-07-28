Competiția națională de robotică „CNAPSys Cash Cup”, găzduită în weekend la Zalău, și-a desemnat marii câștigători după două zile de meciuri intense și strategii tehnice spectaculoase. Echipele locale din Sălaj, alături de invitații lor din țară, au dominat terenul de joc și au pus mâna pe cele mai importante trofee. Alianța formată din echipele zălăuane Brainstorms și CNAPSys a câștigat marea finală, cucerind titlul de „Winning Alliance”.

Spectacolul tehnologiei și al inteligenței s-a încheiat cu un succes răsunător pentru echipele din Sălaj. Municipiul Zalău a fost timp de 2 zile capitala roboticii liceale din România, găzduind evenimentul „CNAPSys Cash Cup”. Această competiție de tip FIRST Tech Challenge Offseason a adus la un loc cele mai luminate minți de liceeni din țară, oferind meciuri demonstrative pline de adrenalină și excelență în educația STEM la Liceul Sportiv „Avram Iancu”. Totul a fost posibil mulțumită unei mobilizări exemplare. Pe lângă echipele CNAPSys de la Colegiul Național „Silvania”, Brainstorms și Bolts and Gears, la succesul logistic au contribuit masiv elevii de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, alături de tinerii pasionați veniți special de la Bistrița.

La finalul turneului, juriul a premiat excelența în inginerie și programare. Unul dintre cele mai disputate trofee a fost „Peak Performance Award”, acordat echipelor care au obținut cel mai mare punctaj în timpul unui meci, prin colectarea și acordarea celor mai multe artefacte pe teren. O altă categorie critică a fost „Precision Award”, dedicat exclusiv celei mai bune perioade de autonomie. În această etapă de la începutul fiecărui meci, roboții trebuie să execute sarcini complexe fără intervenție umană, rulând doar pe baza liniilor de cod scrise de elevi. Trofeul pentru precizie a fost câștigat de echipa Bolts and Gears din Bistrița. De asemenea, titlul de „Excelence Award”, oferit pentru cel mai bun și complet robot din întreaga competiție, a fost adjudecat de Robopapiu.

Cele mai mari emoții s-au consumat însă în faza eliminatorie. În marea finală a competiției, echipele Brainstorms și CNAPSys și-au unit forțele într-o strategie perfectă și au devenit „Winning Alliance”, adică alianța campioană care a câștigat turneul de la Zalău. Poziția de „Finalist Alliance”, ocupată de echipele care au luptat până în ultimul act după ce au trecut de semifinale, a completat tabloul unui weekend memorabil. Evenimentul, organizat în parteneriat cu asociația Nație Prin Educație, a demonstrat încă o dată potențialul uriaș pe care tinerii din Sălaj îl au în domeniul tehnologiilor viitorului.