Inaugurarea complexului de 5 stele Grand Hotel President din Băile Felix a adus în prim-plan nu doar o investiție spectaculoasă, ci și o viziune modernă de dezvoltare a turismului românesc. Directorul complexului, Dumitru Fechete, a transmis un mesaj puternic de unitate în rândul investitorilor. Acesta a explicat că a invitat la eveniment toți competitorii din zonă pentru a pune bazele unui parteneriat care să crească valoarea întregii stațiuni.

Deschiderea noului Grand Hotel President reprezintă încununarea unei munci de echipă ce se întinde pe mai bine de 25 de ani. Într-un discurs plin de emoție, directorul executiv Dumitru Fechete a mărturisit că pentru el este mult mai ușor să facă turism de performanță decât să vorbească despre el, deoarece acest domeniu este, înainte de toate, despre oameni și pentru oameni.

Succesul brandului President se bazează pe 2 obiective clare îndeplinite de-a lungul timpului: crearea unei mari familii a oaspeților fideli și formarea unei echipe de angajați de excepție. O mare parte din personalul care a pus umărul la deschiderea acestei noi locații de lux lucrează aici încă de la începuturi, de mai bine de 2 decenii. Directorul a subliniat că standardele înalte de 5 stele și serviciile de o calitate ireproșabilă sunt, în totalitate, meritul acestor oameni loiali.

Așadar, elementul central al viziunii sale administrative este însă cooperarea regională. Dumitru Fechete a uimit asistența prin decizia de a invita la inaugurare absolut toți hotelierii din Băile Felix și din Oradea. Managerul a explicat că apariția a cât mai multor unități de cazare de 4 și 5 stele nu este o amenințare, ci o necesitate absolută pentru a ridica standardele generale și a transforma stațiunea într-o destinație turistică de top. În viziunea sa, concurența nu înseamnă dușmănie, ci un parteneriat strategic prin care operatorii pot atrage împreună un număr mult mai mare de turiști în regiune. La finalul momentului festiv, directorul a adresat mulțumiri speciale constructorilor, proiectanților, autorităților locale și întregului colectiv care a transformat acest proiect măreț în realitate.