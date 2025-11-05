Formația Alifantis & ZAN sărbătorește o realizare remarcabilă în peisajul muzical românesc: 30 de ani de activitate neîntreruptă în aceeași formulă. Nicu Alifantis și colegii săi de trupă aniversează această bornă istorică printr-un turneu național special, care aduce un omagiu loialității publicului și longevității colaborării lor artistice.

Concertul aniversar „Alifantis & ZAN – 30 de ani”, care a avut loc marți, 4 noiembrie 2025, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca, a fost un triumf al muzicii și emoției, oferind publicului o experiență electrizantă. Sala, plină până la refuz, a vibrat alături de artiști, confirmând încă o dată legătura specială dintre Nicu Alifantis și fanii săi.

Unul dintre aspectele care adaugă o notă aparte acestui turneu este longevitatea și stabilitatea trupei. De 30 de ani, Nicu Alifantis (voce, chitară), Virgil Popescu (bas), Sorin Voinea (clape), Răzvan Mirică (chitare) și Relu Bițulescu (tobe) urcă pe scenă în aceeași formulă. Această unitate a trupei, rară în industria muzicală românească, se traduce printr-o coeziune și o chimie excepțională în timpul spectacolelor live.

Seara de la Cluj a fost o călătorie fascinantă prin repertoriul vast al artistului. Publicul a fredonat cu pasiune atât piese arhicunoscute, care au devenit imnuri pentru generații întregi, cât și melodii mai puțin difuzate, dar la fel de apreciate de cunoscători.

Un moment deosebit de emoționant al concertului a fost dedicat rădăcinilor artistului: Nicu Alifantis a interpretat o piesă în aromână, un tribut adus bunicilor săi și moștenirii sale culturale. Acest gest personal a adâncit conexiunea cu audiența și a oferit o notă de autenticitate și sensibilitate întregului spectacol.

Atmosfera a fost electrizantă, cu o energie copleșitoare care a unit artiștii și publicul într-o celebrare comună a celor trei decenii de creație muzicală.

Concertul de la Cluj-Napoca a fost, fără îndoială, o reconfirmare a valorii perene a muzicii lui Nicu Alifantis & ZAN și o dovadă vie că profesionalismul și pasiunea nu au vârstă.