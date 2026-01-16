Ministrul Muncii, Florin Manole a transmis, printr-o postare pe pagina de socializare, că Guvernul a decis actualizarea alocației de hrană și a standardelor de cost pentru serviciile sociale. Potrivit ministrului, decizia este prezentată ca un gest de responsabilitate față de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului.

În mesajul public, ministrul a subliniat că alocația zilnică de hrană nu a mai fost actualizată din 2022, deși cheltuielile de zi cu zi au crescut. El a menționat că „prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puțin”, iar această realitate a fost resimțită zilnic de copii, de persoanele cu dizabilități și de vârstnicii rămași singuri.

Conform anunțului, din 2026 alocația zilnică de hrană va fi 32 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de peste 60% față de nivelul anterior.

„Să actualizăm alocaţia de hrană şi standardele de cost pentru serviciile sociale este un gest de responsabilitate faţă de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului. Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieţii a crescut constant. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puţin. O sumă resimţită zi de zi de copii, de persoanele cu dizabilităţi şi de vârstnicii rămaşi singuri”, a transmis ministrul Muncii pe pagina de socializare.

Pe lângă alocația de hrană, Florin Manole a anunțat și creșterea finanțării pentru serviciile sociale. Potrivit ministrului, finanțarea crește cu 44% pentru serviciile destinate copiilor și cu 39% pentru serviciile destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

Ministrul a precizat că aceste creșteri nu ar trebui privite doar ca procente, ci ca măsuri care se traduc în condiții mai bune în sistem. În mesaj, el a arătat că este vorba despre mese mai bune, condiții mai decente, centre care rămân deschise și servicii care se apropie de standardele de demnitate pe care statul are obligația morală și legală să le asigure.

„Tot de aceea am crescut şi finanţarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor şi cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilităţi”, mai arată ministrul.

În ședința Executivului de miercuri, 14 ianuarie, a fost aprobat un proiect de hotărâre care stabilește actualizarea cuantumului alocației de hrană pentru mai multe categorii din sistemul de asistență socială.Potrivit informațiilor, sunt incluși copiii din serviciile de zi publice, copiii și tinerii aflați sub măsuri de protecție specială într-un serviciu public rezidențial, copiii din case de tip familial, dar și mamele protejate în centre maternale.

Documentul vizează și nivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituții și unități publice și private de asistență socială. Sunt menționate aici persoanele adulte, persoanele adulte cu dizabilități și persoanele vârstnice.În același timp, hotărârea prevede și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020, care se referă la standardele de cost pentru serviciile sociale.