Absenteismul școlar înregistrează cifre alarmante atât în județul Sălaj, cât și la nivel național, transformându-se într-o realitate dură și scăpată de sub control, în special în mediul rural. Pe fondul nepăsării asistenților sociali din primării și al lipsei de control din partea părinților – fie fără venituri, fie plecați la muncă în străinătate – parlamentarii propun măsuri radicale. Un nou proiect de lege prevede tăierea drastică a alocațiilor pentru elevii care adună peste 10 absențe nemotivate pe lună, suma urmând să scadă de la 292 de lei la doar 100 de lei. În schimb, copiii silitori ar putea primi, prin cumularea cu bursele, până la 650 de lei lunar.

Fenomenul abandonului și al absenteismului școlar a atins cote critice, iar analfabetismul funcțional din România a depășit pragul de 40%. În timp ce asistenții sociali din comune ignoră adesea monitorizarea elevilor, iar părinții plecați la muncă în străinătate nu pot controla situația, inițiativa legislativă vine să impună reguli dure.

În prezent, statul plătește lunar 292 de lei pentru fiecare minor între 2 și 18 ani, efortul bugetar total depășind un miliard de lei lunar pentru cele 3,6 milioane de beneficiari. Inițiatorii legii, parlamentari de la UDMR, PSD, PNL și USR, vor ca din septembrie 2027 banii să fie acordați doar în funcție de prezența la cursuri.

Conform proiectului, alocația de bază va scădea la doar 100 de lei pentru toți elevii. Cei care nu depășesc 10 absențe nemotivate pe lună și au nota 10 la purtare vor primi o „bursă de prezență” de 250 de lei, ajungând la un total de 350 de lei. Cei care cumulează și bursa socială pot aduna 650 de lei lunar. Măsura se va aplica și la grădinițe, unde sunt permise doar 5 absențe.

Inițiatorii susțin că această condiționare financiară va responsabiliza părinții și va reduce abandonul școlar. Datele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sunt înfiorătoare: 16% dintre copiii români cu vârste între 6 și 14 ani nici măcar nu sunt înscriși în sistemul de învățământ, iar numărul se dublează la trecerea spre liceu.

De cealaltă parte, asociațiile de părinți contestă vehement proiectul și încearcă să îl blocheze în Parlament. Aceștia susțin că tăierea banilor va adânci sărăcia în comunitățile vulnerabile și propun măsuri alternative de sprijin. Proiectul de lege urmează să intre în dezbaterea comisiilor de specialitate înainte de votul decisiv.

Această tentativă dură de reformare a sistemului prin coerciție financiară scoate la iveală o realitate extrem de tristă a satului românesc, unde absenteismul a fost lăsat să se cronicizeze din cauza asistenților sociali din primării care nu își fac datoria și nu trec pragul caselor pentru a verifica de ce lipsesc copiii, dar și din cauza părinților blocați în sărăcie sau plecați în străinătate, care își lasă fiii și fiicele fără niciun control, transformând astfel abandonul școlar într-un cerc vicios pe care o simplă tăiere de fonduri riscă mai degrabă să îl adâncească decât să îl vindece.