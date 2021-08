Consiliul Județean Sălaj face demersuri pentru a extinde Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Zalău în Cehu Silvaniei, singurul oraș din Sălaj în care nu funcționează nicio unitate spitalicească.

Fostul Spital de Boli Cronice din localitate a fost desființat în 2011 și transformat în cămin pentru persoane vârstnice. Pentru a facilita accesul la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din Cehu Silvaniei și din comunele învecinate, CJ Sălaj va prelua în administrare imobilul ce a găzduit, în trecut, Secția de chirurgie a vechiului spital, urmând să amenajeze cabinete deservite de medici de la Spitalul Județean Zalău.

„În prezent, în Cehu Silvaniei nu există nicio unitate medicală care să asigure servicii medicale complete pentru populația din zonă. Prin demersul nostru ne propunem să extindem Ambulatoriul, astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor unei comunități de aproape 30.000 de persoane. Aducem, astfel, profesionalismul medicilor de la Spitalul Județean mai aproape de locuitorii din această parte a județului și îi scutim de drumuri la Zalău pe cei care au nevoie de un consult medical de specialitate sau de tratament. În actualul context epidemiologic, când se impune distanțarea între pacienți, extinderea Ambulatoriului este cu atât mai importantă”, a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.

Trecerea imobilului din administrarea Consiliului Local Cehu Silvaniei, în cea a Consiliului Județean Sălaj face obiectul unui proiect de hotărâre ce va fi supus votului aleșilor județeni în ședința ordinară de vineri, 27 august.

„Din 2011, după închiderea spitalului din oraș, am căutat soluții pentru a înființa un centru medical care să ofere locuitorilor servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Încercările noastre au eșuat. Nu am renunțat, însă, la idee, iar în urma discuțiilor avute cu noua conducere a SJU Zalău am găsit varianta care, în opinia noastră, va rezolva această problemă. După ce clădirea va intra în administrarea CJ Sălaj, intenționăm să asigurăm finanțare pentru a renova și amenaja spațiile, astfel încât să fie respectate circuitele funcționale și să fie îndeplinite normele de sănătate publică în vigoare”, a subliniat Szilágyi Róbert István, vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj.

Executivul Consiliului Județean Sălaj și conducerea Spitalului Județean Zalău au convenit ca, într-o primă fază, în clădirea fostei unități spitalicești să fie deschise cabinete medicale pentru patru specialități clinice: medicină internă, dermatologie, psihiatrie și diabet, nutriție și boli metabolice.

„În urma evaluării funcționării acestei extinderi și în funcție de posibilitățile Spitalului Județean, luăm în calcul completarea serviciilor medicale oferite prin adăugarea de noi specialități, precum cardiologie, pediatrie și chiar prin înființarea unui laborator de analize medicale”, a mai spus Dinu Iancu-Sălăjanu.