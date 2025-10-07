FCSB a fost amendată de Jandarmerie cu suma de 55.000 lei, în urma incidentelor petrecute la partida disputată în etapa a 12-a, în partida cu Craiova, pe Arena Națională. Și societatea specializată de pază şi protecție a fost amendată cu suma de 3500 lei, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.
Pentru campioana României a venit nota de plată la capătul victoriei obținute în partida disputată împotriva oltenilor, în etapa a 12-a din Superliga, la meciul disputat pe Arena Națională. La miezul nopții, Jandarmeria a anunțat sancțiunile dictate pentru duelul desfășurat pe cel mai mare stadion al țării. În total, au fost aplicate amenzi în valoare de 59.650 de lei.
Pe lângă acestea, în comunicatul transmis este anunțat și faptul că jandarmii au întocmit și două acte de sesizare a organelor de urmărire penală pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.
Nu în ultimul rând, trei dintre suporterii prezenți la meci au primit interdicție pe o perioadă de 6 luni de a mai participa la evenimente sportive. În total, pe Arena Națională, duminică au fost prezenți 11.403 spectatori, dintre care aproximativ 800 veniți din Craiova, pentru a încuraja echipa lui Mirel Rădoi.
”În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 253 din Codul Penal al României.
Totodată, jandarmii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 59.650 de lei.
Subliniem faptul că, dintre acestea, două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 55.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 3.500 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.
Totodată, au fost aplicate 3 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni.
În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.
În fınal, dorim să multumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei, după meciul de la București.
