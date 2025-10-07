FCSB a fost amendată de Jandarmerie cu suma de 55.000 lei, în urma incidentelor petrecute la partida disputată în etapa a 12-a, în partida cu Craiova, pe Arena Națională. Și societatea specializată de pază şi protecție a fost amendată cu suma de 3500 lei, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Pentru campioana României a venit nota de plată la capătul victoriei obținute în partida disputată împotriva oltenilor, în etapa a 12-a din Superliga, la meciul disputat pe Arena Națională. La miezul nopții, Jandarmeria a anunțat sancțiunile dictate pentru duelul desfășurat pe cel mai mare stadion al țării. În total, au fost aplicate amenzi în valoare de 59.650 de lei.

Pe lângă acestea, în comunicatul transmis este anunțat și faptul că jandarmii au întocmit și două acte de sesizare a organelor de urmărire penală pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Nu în ultimul rând, trei dintre suporterii prezenți la meci au primit interdicție pe o perioadă de 6 luni de a mai participa la evenimente sportive. În total, pe Arena Națională, duminică au fost prezenți 11.403 spectatori, dintre care aproximativ 800 veniți din Craiova, pentru a încuraja echipa lui Mirel Rădoi.