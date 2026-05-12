Gesturi iresponsabile taxate dur de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Sălaj. Doi bărbați din județ au fost amendați după ce au abandonat mai mulți câini pe domeniul public, în localități diferite. În timp ce autorii vor trebui să suporte sancțiunile legale, animalele părăsite au avut norocul să găsească adăpost și protecție în brațele unor asociații și persoane responsabile.

Acțiunile polițiștilor sălăjeni pentru protejarea necuvântătoarelor au scos la iveală două cazuri de cruzime prin abandon petrecute în cursul lunii aprilie. Primul incident a fost semnalat între localitățile Bădăcin și Ilișua, unde un câine a fost lăsat în voia sorții. Investigațiile rapide au dus la identificarea proprietarului, un tânăr de 29 de ani din Șimleu Silvaniei, care a fost sancționat imediat conform Legii 205/2004. Din fericire, animalul a fost deja adoptat de o persoană iubitoare.

Un al doilea caz revoltător a fost descoperit în localitatea Crasna. Aici, polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce au găsit patru pui de câine, de doar trei luni, abandonați pe un teren viran. Verificările au condus la un bărbat de 48 de ani din Meseșenii de Jos, care a fost, de asemenea, amendat pentru fapta sa. Cei patru cățeluși au ajuns în grija unei asociații de protecție a animalelor, unde primesc îngrijirea necesară până la găsirea unor familii.

Identificarea rapidă a celor vinovați și aplicarea sancțiunilor demonstrează angajamentul ferm al autorităților față de respectarea legislației privind bunăstarea animalelor. Această abordare neînduplecată reconfirmă faptul că polițiștii sălăjeni sunt permanent la datorie, veghind nu doar la siguranța cetățenilor, ci și la protejarea ființelor vulnerabile, intervenind prompt pentru a descuraja orice formă de abuz sau neglijență.

Prin aceste acțiuni ferme, polițiștii trag un semnal de alarmă asupra unei realități dureroase, reamintind că persoanele care manifestă o asemenea cruzime față de necuvântătoare, lăsându-le la voia sorții, își pierd orice atribut al umanității și nu reușesc să se ridice nici măcar la nivelul de noblețe al unui animal, care rămâne, în mod paradoxal, profund credincios omului chiar și în fața trădării; în acest context, prezența constantă a polițiștilor sălăjeni la datorie este esențială nu doar pentru aplicarea legii, ci și pentru sancționarea unor comportamente ce sfidează orice urmă de empatie și civilizație.