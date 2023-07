Ana Bogdan a produs prima surpriză a turneului feminin de la Wimbledon. Ea a eliminat-o pe Liudmila Samsonova, cap de serie numărul 15, cu un dramatic 7-6, 7-6.

„Astăzi a fost special. Sunt atât de fericită și recunoscătoare (…) A fost o zi foarte frumoasă astăzi pentru mine și mă bucur mult de această victorie. Este cel mai special turneu dintre toate pentru că are o istorie în spate. Faptul că suntem toți îmbrăcați în alb, în contrast cu iarba, faptul că se joacă pe iarbă, totul are un alt aer aici și pentru mine acesta este cel mai frumos și cel mai special turneu. De aceea, mă bucur foarte mult că am reușit să merg mai departe. Îmi doresc să stau cât mai mult aici.Am stat foarte concentrată pe fiecare punct în parte indiferent de scor, nu conta că e 5-3, 5-4. Atunci când am servit eu, condițiile erau un pic diferite și un pic ciudate pentru că ieșise soarele. Când aruncam mingea, soarele era chiar în acea direcție și nu vedeam foarte bine și acest lucru m-a incomodat să servesc așa cum servisem până în acel moment. Dar am trecut peste acel moment, mi-am zis să rămân focusată la fiecare punct în parte, indiferent de scor, și am fost foarte determinată, mi-am dorit mult să înving și mi-am dorit să mă bucur de joc în sine. Condițiile nu au fost ușoare astăzi pentru că a bătut vântul destul de tare și venea în rafale, nu știai din ce parte bate, trebuia să stai foarte atent, foarte, foarte focusat și să fii cumva lejer pe picioare ca să-ți poți ajusta poziția în momentul în care loveai, dar am gestionat bine toate aceste momente”, a arătat Ana Bogdan.