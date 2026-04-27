Fiscul sălăjean se pregătește de o transformare istorică. Ministrul Finanțelor a anunțat o reorganizare masivă a ANAF, care va însemna desființarea a aproape jumătate din sediile fiscale fizice din țară. În județul Sălaj, la fel ca în restul țării, accentul se mută de la ghișeul tradițional către platformele digitale moderne. Scopul declarat este crearea unei instituții transparente și eficiente, capabile să combată evaziunea fiscală cu ajutorul tehnologiei, fără însă a lăsa comunitățile locale fără asistență. În continuare, vedem cum se vor plăti taxele în noua eră digitală.

Era cozilor la ghișeu se apropie de sfârșit. Ministrul Finanțelor a demarat un plan ambițios de modernizare a ANAF, care prevede desființarea sediilor fiscale municipale, orășenești și comunale care s-au dovedit ineficiente. În medie, în fiecare județ vor mai rămâne doar câte două unități fiscale funcționale, restul serviciilor urmând să fie mutate în mediul online.

În Sălaj, această schimbare înseamnă o regândire totală a prezenței Fiscului în teritoriu. Chiar dacă sediile fizice din orașe precum Jibou, Cehu Silvaniei sau Șimleu Silvaniei ar putea fi vizate de reorganizare, ministrul Finanțelor dă asigurări că nicio comunitate nu va fi abandonată. Serviciile vor fi oferite prin platforme digitale accesibile, iar echipele de control vor deveni mult mai mobile.

Un punct esențial al reformei este că nu vor exista concedieri. Resursa umană va fi relocată strategic acolo unde este cu adevărat nevoie: în zonele cu risc ridicat de evaziune fiscală și în echipe capabile să intervină rapid în teritoriu, la solicitarea primăriilor. Colaborarea strânsă cu administrațiile locale din județ devine astfel un element central pentru o reacție rapidă în fața neconformării fiscale.

Mai mult, ANAF vrea să întinerească. Noua strategie pune accent pe atragerea unei noi generații de profesioniști, capabili să lucreze cu programele informatice complexe implementate în acest an. Obiectivul final este un stat mai eficient, care își respectă contribuabilii onești prin reducerea birocrației și automatizarea proceselor. Reorganizarea se bazează pe analiza de date și controale țintite, transformând ANAF dintr-o instituție birocratică într-una modernă, adaptată realităților economice din anul 2026.

Pentru contribuabilul sălăjean, această reformă înseamnă că interacțiunea cu Fiscul nu se va mai măsura în ore pierdute la drum spre unitatea fiscală, ci în câteva click-uri, însă succesul acestui model depinde în totalitate de cât de rapid va reuși administrația să înlocuiască vechile ghișee cu un sistem digital care să funcționeze impecabil încă din prima zi.