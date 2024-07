Ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, afirmă că ANAF şi-a depăşit planul de colectare în primele şase luni al anului 2024, având un grad de realizare de 100,6% a programului de încasări

ANAF şi-a depăşit planul de colectare în primele şase luni din 2024, iar faţă de planul asumat la începutul anului plusul de încasări de venituri bugetare este de 1,2 miliarde de lei, a anunţat ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

Datele pentru primul semestru din 2024 arată încasări totale de 218,5 miliarde de lei, în creştere cu 17,8%, cu 33,04 miliarde lei mai mult decât în perioada similară din anul 2023.

În ceea ce priveşte încasarea TVA, Marcel Boloş a anunţat un plus de 6,58 miliarde de lei , reprezentând o creştere cu 15,6%.

Într-un comunicat separat, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a arătat că ponderea în PIB a veniturilor nete colectate pentru semestrul I 2024 a fost de 12,37%, cu 0,82 p.p. peste cea din 2023 (11,55%).

„Referitor la activitatea de colectare a veniturilor bugetare realizată de ANAF în prima parte a acestui an trebuie precizat că cele mai importante creşteri ale încasărilor s-au consemnat la categoriile de impozite, taxe şi contribuţii ce au intrat sub incidenţa recentelor modificări legislative, respectiv: contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, plus de 8,33 miliarde de lei (creştere cu 38,3%); contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat, plus de 6,64 miliarde de lei (creştere cu 13,9%); taxa pe valoarea adăugată, plus de 6,58 miliarde de lei (creştere cu 15,6%); impozit pe profit, plus de 2,78 miliarde de lei ( creştere cu 21,8%); impozitul pe venit, plus de 4,14 miliarde de lei (creştere cu 20,1%)”, se arată în comunicatul ANAF.