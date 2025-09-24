În cadrul conferinței de presă susținută de colonel BOLFĂ Vasile – Cristian, prim adjunct al șefui Inspectoratului de Jandarmi Sălaj, desfășurată la sediul Instituției Prefectului Sălaj, au fost prezentate rezultatele activităților desfășurate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj, pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, în perioada sezonului estival.

În perioada sezonului estival, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj au asigurat ordinea publică pe timpul desfășurării manifestărilor și adunărilor publice, au participat la menținerea ordinii publice în sistem integrat, au desfășurat acțiuni în cooperare/ colaborare cu alte instituții, intervenind prompt de fiecare dată, eficient și la nevoie, pentru soluționarea evenimentelor apărute și aplicarea măsurilor legale. Astfel, principala misiune a Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj a fost atât cea de asigurare a ordinii publice, cât și cea de prevenirea și combaterea faptelor antisociale.