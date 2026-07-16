Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a găzduit prima ediție a Olimpiadei Central Europene de Inteligență Artificială, un eveniment de elită care reunește peste 200 de liceeni din 32 de țări. Competiția are o semnificație istorică și un uriaș interes local pentru județul nostru, printre geniile IT care reprezintă România numărându-se și un elev strălucit de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău.

O veste extraordinară și un motiv de imensă mândrie pentru întreaga comunitate din Sălaj. În aceste zile, municipiul Cluj-Napoca a devenit centrul mondial al inovației digitale, găzduind în celebrul Auditorium Maximum al Universității Babeș-Bolyai prima ediție a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială, prescurtată CEOAI. Dincolo de anvergura internațională a evenimentului, competiția are o miză de suflet pentru județul nostru. Printre cei mai talentați și selectați tineri care reprezintă România la acest turneu de elită se află Andrei Ciortea-Suciu, un elev excepțional care urmează cursurile Colegiului Național „Silvania” din Zalău. Prezența lui Andrei la o astfel de manifestare științifică de top demonstrează încă o dată valoarea incontestabilă a școlii zălăuane de informatică și matematică, dar și susținerea necondiționată a părinților acestuia, el urmând să se bată de la egal la egal cu peste 200 de liceeni supradotați veniți din 32 de țări de pe întreg globul.

Ceremonia de deschidere a fost una de-a dreptul spectaculoasă, debutând cu o paradă electrizantă a celor 32 de delegații naționale. La eveniment s-au alăturat personalități de marcă din mediul academic mondial, lideri din industria IT și oficiali ai Administrației Prezidențiale și ai Ministerului Educației. Printre invitații de onoare s-a numărat și profesorul John Shawe-Taylor, titularul Catedrei UNESCO pentru Inteligență Artificială la University College London.

Unul dintre momentele cheie ale festivității a fost discursul profund oferit de rectorul Universității Babeș-Bolyai, profesorul Daniel David, care a subliniat eforturile instituției în dezvoltarea acestui domeniu strategic. În mesajul său adresat tinerilor, rectorul Daniel David a declarat, cităm:

„Universitatea Babeș-Bolyai este astăzi un actor important în dezvoltarea inteligenței artificiale, atât prin educație și cercetare, cât și prin dialogul permanent cu mediul economic și cu partenerii internaționali, fiind, de altfel, universitatea care a propus dezvoltarea primului program de licență din România în domeniul inteligenței artificiale. De asemenea, ca ministru am propus și susținut introducerea studiului inteligenței artificiale atât în învățâmântul universitar, cât și preuniversitar. Ne bucurăm că putem găzdui prima ediție a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială și că putem contribui la formarea noii generații de specialiști într-un domeniu strategic pentru societatea contemporană”. Am încheiat citatul. Profesorul Daniel David a ținut să precizeze că explozia tehnologică din zona AI trebuie neapărat însoțită de responsabilitate și de principii etice foarte clare.

Astfel, zălăuanul Andrei Ciortea-Suciu și ceilalți olimpici vor intra în febra concursului. Ei vor avea de rezolvat probe extrem de complexe, dezvoltând și evaluând modele speciale de inteligență artificială pe o platformă dedicată, după structura marilor competiții internaționale de profil. Pe lângă testele de foc, programul include workshopuri dense, sesiuni de mentorat și întâlniri directe cu specialiști din companii globale de tehnologie.

Inteligența artificială este una dintre cele mai noi și competitive discipline olimpice din lume, primele concursuri globale apărând abia în anul 2024. În acest peisaj, România s-a impus deja ca o mare forță, elevii români reușind să cucerească până acum un palmares impresionat de 27 de medalii la fazele internaționale, dintre care 2 de aur, 10 de argint și 15 de bronz. Această primă ediție a Olimpiadei Central-Europene este susținută de mari giganți tehnologici precum Computacenter, Marsh, BMW TechWorks Romania și Bosch, companii care investesc masiv în mințile strălucite ale acestei generații, din care face parte și mândria Sălajului, Andrei Ciortea-Suciu.

📸 Sursa foto: Facebook – Andrea Ciortea-Suciu