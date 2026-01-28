Andrei Istrate, sportiv care a evoluat la FCSB, a fost transferat în Liga 3 la SCM Zalău. Acesta, la 18 ani înscria singurul său gol pentru FCSB.
Ajuns la 23 de ani, el s-a transferat definitiv de la Unirea Dej la SCM Zalău. Ambele echipe evoluează în Liga 3.
Istrate, jucător format la Ardealul Cluj, a fost cumpărat de FCSB la începutul anului 2020, iar după doar câteva luni era promovat la prima echipă.
Cele mai multe meciuri le-a prins în sezonul 2020-2021, când a fost folosit de nouă ori și chiar a înscris un gol, împotriva lui Poli Iași, la un eșec suferit de bucureșteni în Liga 1, scor 2-5.
După 11 meciuri jucate la prima echipă a lui FCSB, Istrate a fost împrumutat la Poli Iași în vara lui 2021, însă nu a reușit să impresioneze în Liga 2.
Revenit la FCSB, a mai fost trimis de clubul lui Gigi Becali la Viitorul Pandurii Târgu Jiu din divizia secundă, iar din vara lui 2023, când s-a despărțit de gruparea bucureșteană, a jucat la Jiul Petroșani în Liga 3.
După Jiul Petroșani au urmat Gloria Ultra, Unirea Dej și, acum, SCM Zalău, toate echipe din a treia divizie – patru formații pe parcursul ultimului an calendaristic pentru Andrei Istrate.
,,Fotbalistul Istrate Gabriel Andrei este noul atacant al echipei SCM Zalău. În vârstă de 23 de ani, jucătorul măsoară 1,88 m și evoluează pe postul de atacant central, fiind remarcat pentru forța fizică și jocul aerian.
Istrate are experiență la nivel juvenil internațional, fiind convocat la lotul național al României U20. De-a lungul carierei sale, a mai îmbrăcat tricoul formațiilor Unirea Dej, Jiul Petroșani, FCSB 2, Poli Iași și Viitorul Târgu Jiu, acumulând experiență importantă la nivel de seniori.
Transferul la SCM Zalău reprezintă un nou pas în dezvoltarea sa, clubul mizând pe potențialul și determinarea sa pentru atingerea obiectivelor din acest sezon,” a comunicat SCM Zalau pe rețele de socializare.
