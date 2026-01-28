Andrei Istrate, sportiv care a evoluat la FCSB, a fost transferat în Liga 3 la SCM Zalău. Acesta, la 18 ani înscria singurul său gol pentru FCSB.

Andrei Istrate, atacant care la 18 ani înscria singurul său gol pentru FCSB, a schimbat din nou echipa în această iarnă.

Ajuns la 23 de ani, el s-a transferat definitiv de la Unirea Dej la SCM Zalău. Ambele echipe evoluează în Liga 3.

Istrate, jucător format la Ardealul Cluj, a fost cumpărat de FCSB la începutul anului 2020, iar după doar câteva luni era promovat la prima echipă.

Cele mai multe meciuri le-a prins în sezonul 2020-2021, când a fost folosit de nouă ori și chiar a înscris un gol, împotriva lui Poli Iași, la un eșec suferit de bucureșteni în Liga 1, scor 2-5.

După 11 meciuri jucate la prima echipă a lui FCSB, Istrate a fost împrumutat la Poli Iași în vara lui 2021, însă nu a reușit să impresioneze în Liga 2.

Revenit la FCSB, a mai fost trimis de clubul lui Gigi Becali la Viitorul Pandurii Târgu Jiu din divizia secundă, iar din vara lui 2023, când s-a despărțit de gruparea bucureșteană, a jucat la Jiul Petroșani în Liga 3.

După Jiul Petroșani au urmat Gloria Ultra, Unirea Dej și, acum, SCM Zalău, toate echipe din a treia divizie – patru formații pe parcursul ultimului an calendaristic pentru Andrei Istrate.