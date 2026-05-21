Restricții dure pentru angajații din Ministerul Finanțelor, ANAF și Autoritatea Vamală Română. Printr-un ordin semnat de ministrul interimar Alexandru Nazare, funcționarii nu mai au voie să acceseze pe calculatoarele de serviciu rețele sociale, platforme de inteligență artificială, e-mailuri personale sau servicii de traducere. Măsurile, aplicate în regim de urgență, sunt justificate prin riscurile uriașe de securitate cibernetică în contextul geopolitic actual. În plus, au fost blocate și porturile USB ale computerelor pentru a bloca orice scurgere de date sensibile.

Schimbare radicală în sistemul informatic al instituțiilor financiare din România. Angajații din cadrul Ministerului Finanțelor, ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ai Autorității Vamale Române pierd definitiv accesul la o serie lungă de platforme și servicii digitale pe care le foloseau pe echipamentele de la birou. Decizia a fost luată prin ordinul numărul 543, emis de ministrul interimar Alexandru Nazare, și modifică regulile de funcționare ale instituției.

Lista interdicțiilor este una extrem de lungă și vizează în primul rând uneltele de inteligență artificială precum ChatGPT, Google Gemini sau Microsoft Copilot. Funcționarii publici nu mai pot intra nici pe adresele personale de e-mail de tip Gmail, Yahoo sau Outlook și au accesul blocat la rețelele sociale, inclusiv la aplicația de mesagerie WhatsApp. Totodată, pe computerele de serviciu au devenit complet inaccesibile platformele de cloud-sharing ca Dropbox, Google Drive sau OneDrive, dar și instrumentele online de traducere, inclusiv popularul Google Translate.

Potrivit documentului oficial, noile reguli au intrat deja în vigoare imediat după semnare și sunt motivate direct de contextul geopolitic tensionat. Reprezentanții ministerului vorbesc despre necesitatea implementării unor măsuri tehnice suplimentare pentru a proteja datele fiscale ale românilor în fața unor amenințări informatice tot mai complexe, venite atât din partea unor actori statali, cât și nonstatali.

Pentru a bloca total orice vulnerabilitate, ordinul introduce și o măsură fizică: blocarea completă a porturilor USB pentru toate dispozitivele externe de stocare, cum sunt stick-urile de memorie sau hard disk-urile portabile. Specialiștii în securitate cibernetică explică faptul că această decizie limitează drastic transferul de informații în afara rețelei securizate a statului și reduce la zero riscul ca bazele de date să fie infectate cu programe de tip malware. Măsurile drastice adoptate la București urmează un trend global, tot mai multe guverne din lume interzicând platformele externe pe computerele publice pentru a evita spionajul și scurgerile de date.