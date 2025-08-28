Angajații din sistemul de educație primesc și în 2025 vouchere de vacanță, în valoare de 800 lei. Acest plafon este raportat la salariul net aferent funcției de bază din luna în care se face acordarea.

Ordinul de ministru publicat de Ministerul Educației stabilește că voucherele de vacanță vor fi acordate angajaților din educație care încasează un salariu net de cel mult 8.000 de lei. Acest plafon este raportat la salariul net aferent funcției de bază din luna în care se face acordarea.

Tichetele se emit în format electronic și au o valabilitate de un an de la data la care sunt încărcate pe suportul electronic.

Documentul oficial reglementează și situația angajaților din educație care au contracte cu timp parțial. Pentru aceștia, voucherele se acordă proporțional cu norma de lucru. De exemplu, un profesor care are un contract cu jumătate de normă va primi jumătate din valoarea maximă, respectiv 400 de lei.

Această regulă urmărește echitatea între personalul încadrat cu normă întreagă și cel cu timp redus, raportându-se la suma de 800 de lei aferentă programului normal de lucru.

Documentul va fi disponibil în formă integrală după publicarea în Monitorul Oficial.

„Ordinul de ministru pentru voucherele de vacanță a fost semnat. Angajații din sistemul de educație cu salarii nete de până la 8.000 lei vor beneficia, în 2025, de vouchere de vacanță.Valoarea: 800 lei (acoperă 50% dintr-un pachet turistic de minimum 1.600 lei);Valabilitate: 1 an de la alimentarea cardului; Pentru contractele part-time: valoarea se calculează proporțional cu norma de lucru Detaliile complete vor fi disponibile odată cu publicarea documentului în Monitorul Oficial”, se arată în postarea distribuită de minister pe pagina de socializare .

Pe lângă sprijinul oferit angajaților, voucherele de vacanță au și un rol economic important, stimulând industria turismului din România. Ele pot fi folosite exclusiv pentru achiziția de servicii turistice interne, ceea ce înseamnă că sumele rămân în circuitul economic național.