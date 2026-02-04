Consiliul Național al Federației Sanitas din România a avut o întâlnire, în care s-au analizat mai multe aspecte, de la contextul politic și economic, până la impactul măsurilor de austeritate anunţate de Guvernul Bolojan asupra sistemelor publice de sănătate şi de asistenţă social.

În cadrul dezbaterilor, membrii Consiliului Naționalal Federației Sanitas au evaluate efectele reducerilor bugetare și s-a ajuns la concluzia că ele vor afecta grav funcţionarea unităţilor sanitare şi de asistenţă socială, calitatea serviciilor oferite populaţiei şi, în mod direct, veniturile angajaţilor din aceste sectoare esenţiale.

Consiliul Național a mandatat Biroul Executiv al Federației Sanitas sa demareze toate procedurile în vederea exceptării sănătății și asistenței sociale de la măsura Guvernului, care reduce cu 10% fondul de salarii. De asemenea, membrii au decis declanșarea unei greve generale în cazul în care se ajunge la pierderile veniturilor salariaților din aceste sectoare.

„Angajații din Sănătate și Asistență socială, membrii de sindicat pe care îi reprezentăm nu pot fi transformați în victimele politicilor de austeritate, în condițiile în care aceste sisteme se confruntă deja cu deficit major de personal și cu subfinanțarea cronică. În cazul în obiectivele cu care ne-a mandatat Consiliul Național nu vor fi atinse într-un termen rezonabil, Federația SANITAS va declanșa greva generală, ca formă legitimă de apărare a drepturilor și intereselor membrilor noștri”, a declarat Iulian Pope, președintele Federației Sanitas.

În cazul declanșării unei greve generale, vicepreședintele Sanitas, Romeo Sandu, a declarat faptul că se vor respecta toate prevederile legale, iar această acțiune se va desfășura în contextul în care activitatea din spitale nu va fi afectată în proporție de 100%. Cu toate acestea, timpii de așteptare pentru pacienți ar fi mai mare, deoarece una din patru asistente va mai lucra în timpul protestului.