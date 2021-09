Germanii au votat duminică pentru a decide direcția politică a celei mai mari economii europene, după aproape 16 ani sub conducerea cancelarului Angela Merkel.

Peste 60 milioane de germani au fost așteptați duminică la urne pentru a vota alegerea celui de-al 20-lea Bundestag, parlamentul federal unicameral. Social democrații au obținut cele mai multe voturi. Cancelarul nu este ales direct de către cetățeni, ci de către membrii Bundestag-ului, dintre persoanele aflate în fruntea partidelor câștigătoare la alegeri. Din cele mai noi informații de luni dimineața, social democraţii (SPD) au obţinut majoritatea voturilor în alegerile legislative din Germania, după foarte mult timp. Aceștia s-au impus la limită în faţa coaliţiei de centru-dreapta a Angelei Merkel, care nu a mai candidat. În urma acestei lupte vom afla numele celui care va urma în funcţia de cancelar al celei mai mari economii europene. Până la formarea noului executiv, Merkel rămâne în funcție. Angela Merkel are în prezent un salariu lunar de circa 25.000 de euro în calitate de cancelar federal. În plus, cancelarul are dreptul și la puțin peste 10.000 de euro în calitate de membru al Bundestag-ului, din care face parte de peste 30 de ani. Când va înceta să mai lucreze, Angela Merkel va continua să primească mai întâi salariul, timp de trei luni, apoi jumătate din acesta ca indemnizație tranzitorie pentru maximum 21 de luni. Va avea, de asemenea, un birou în sediul Bundestag-ului din Berlin, cu un șef de birou, doi asistenți și o dactilografă.