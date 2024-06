Vicepreședintele Camerei Deputaților, Nicolae Lucian Bode, a vorbit despre importanța Programului „Anghel Saligny” , descriindu-l drept cel mai mare program de investiții din istoria României. Această inițiativă, susținută puternic de Partidul Național Liberal, are drept scop dezvoltarea comunităților locale și modernizarea infrastructurii țării.

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Nicolae Lucian Bode, a subliniat importanța Programului „Anghel Saligny”, descriindu-l drept cel mai mare program de investiții din istoria României. Această inițiativă, susținută puternic de Partidul Național Liberal, are drept scop dezvoltarea comunităților locale și modernizarea infrastructurii țării.

Nicolae Lucian Bode a menționat că Partidul Național Liberal a înțeles utilitatea acestui proiect, subliniind că partidul s-a concentrat întotdeauna pe dezvoltarea comunităților locale. El a criticat alte partide care nu au susținut programul și au fugit ca lașii de la guvernare.

Programul „Anghel Saligny” finanțează în prezent peste 3.500 de proiecte, cu o valoare totală de aproape 40 de miliarde de lei. Aceste proiecte includ investiții în infrastructura rutieră, rețele de apă și canalizare, modernizarea unităților de învățământ și alte obiective de interes local.

„Tot noi, liberalii, am iniţiat şi cel mai mare program de investiţii din istoria României. Mă refer la Programul «Anghel Saligny». Suntem cei care am înţeles utilitatea acestui proiect pentru că suntem partidul comunităţilor locale, suntem partidul care s-a încăpăţânat să dezvolte România”, a continuat Nicolae Lucian Bode.

Acesta i-a îndemnat pe membrii PNL să comunice eficient cu cetățenii despre beneficiile Programului „Anghel Saligny”. El a accentuat că adversarii politici nu vor avea interesul să promoveze acest program și că liberalii trebuie să fie cei care să evidențieze realizările și impactul pozitiv al acestor investiții.

„Nimeni nu le va promova în locul nostru, pentru că adversarii noştri politici nu vor avea, evident, niciun interes să promoveze acest program naţional de investiţii. Când vine vorba de investiţii şi de dezvoltare, ei nici nu există pe harta acestui capitol. (…) Nu vrem să fim la guvernare într-un raport de subordonare, nu vrem să fim forţa mai mică sau echipa a doua, a treia, ci vrem să fim principalul partid pentru a putea impune viziunea de dezvoltare. În patru ani de guvernare am arătat că putem face lucrurile în alt mod, am dovedit că suntem o echipă şi că avem viziune. Am reuşit până şi pe socialişti să-i convingem să treacă de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe stimularea investiţiilor”, a transmis Nicolae Lucian Bode.