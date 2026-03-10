Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei propune majorarea garanțiilor financiare pentru racordarea proiectelor de producere a energiei electrice la rețea, de la 5% la 20% din valoarea tarifului de racordare.

Măsura de majorare a garanțiilor financiare pentru racordarea proiectelor de producere a energiei electrice la rețea, pusă în transparență decizională, urmărește să reducă proiectele speculative și să elibereze capacitățile rețelelor electrice.

Președintele ANRE, George-Sergiu Niculescu, a anunțat că proiectul de ordin care modifică Regulamentul de racordare a fost publicat pentru consultare publică.

Potrivit acestuia, creșterea garanțiilor financiare este menită să descurajeze proiectele speculative și să favorizeze investițiile reale în sectorul energetic.

„Astăzi a fost pus în transparenţă decizională proiectul de ordin care prevede majorarea garanţiilor de la 5% din valoarea tarifului de racordare la 20% din valoarea acestui tarif”, a scris Niculescu pe pagina de socializare.

În plus, dacă autorizația de înființare nu este obținută în termen de 12 luni de la semnarea contractului de racordare, ATR-ul își pierde valabilitatea.

„Am lăsat suficient timp pentru investitorii de bună credinţă”, a subliniat șeful ANRE.

George-Sergiu Niculescu a declarat că de doi ani atrage atenția asupra diferenței uriașe dintre proiectele anunțate pe hârtie și cele care au finanțare reală.

„Orice garanţie financiară mai mare sperie investitorii care nu sunt serioşi şi pe cei care nu sunt de fapt investitori. Investitorii serioşi în energie vor plăti şi garanţiile, vor licita şi pentru ATR, deoarece vor să facă business real”, a afirmat acesta.

Proiectul de ordin introduce și obligația dezvoltatorilor de a obține autorizația de înființare emisă de ANRE.

Termenele propuse sunt:

-12 luni de la semnarea contractului de racordare;

-18 luni de la emiterea ATR.

În cazul în care aceste termene nu sunt respectate:

-ATR-ul își pierde valabilitatea;

-contractul de racordare încetează;

-garanția financiară poate fi executată.

Măsura se aplică proiectelor energetice cu putere aprobată pentru evacuare mai mare de 1 MW, având în vedere impactul lor asupra rețelelor electrice.