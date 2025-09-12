Renta viageră reprezintă o sumă de bani pe care sportivii cu performanțe notabile pentru România o primesc lunar din partea statului. Agenția Națională pentru Sport a virat ,însă, rente viagere către 5 foști sportivi români decedați.

Un control al Curții de Conturi efectuat la Agenția Națională pentru Sport a scos la iveală faptul că instituția a virat rente viagere către 5 foști sportivi români decedați, în perioada în care a fost condusă de Eduard Novak și de Elisabeta Lipă. Plățile efectuate de ANS către sportivii decedați se ridică la peste jumătate de milion de lei, sumele fiind cuprinse între 10.000 și aproape 300.000 de lei. Controlul Curții de Conturi a fost realizat pentru perioada 2022-2024 și a notat faptul că Agenția Națională pentru Sport nu a verificat dacă sportivii cărora le trimitea banii erau în viață.

În raportul publicat de Curtea națională de Conturi, se arată faptul că pentru unul dintre sportivi Agenția Națională pentru Sport a virat rente viagere timp de 7 ani după deces.

De asemenea, în raport se specifică și faptul un canotor român, dublu campion european, în 2018 și 2019, a primit o rentă viageră mai mare: 62.892 de lei, cu 1.747 de lei mai mult decât i se cuvenea.

În perioada verificată de Curtea de Conturi, Agenția Națională pentru Sport a fost condusă de Eduard Novak și de Elisabeta Lipă.

Renta viageră reprezintă o sumă de bani pe care sportivii cu performanțe notabile pentru România, care obțin medalii de aur, de argint, de bronz la Jocurile Olimpice sau campionate mondiale sau europene, o primesc lunar din partea statului. Suma crește în funcție de numărul medaliilor.