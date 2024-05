Nord-irlandezul Neil Lennon, în vârstă de 52 de ani, a semnat cu Rapid un contract pe 2 ani. Este primul antrenor britanic pe banca unei echipe din Liga 1 în istorie.

La o zi după ce Rapid s-a impus împotriva celor de la FCSB și a încheiat campionatul pe locul 6, echipa lui Dan Șucu și-a anunțat noul antrenor, pe Neil Lennon, fost manager important al celor de la Celtic Glasgow. Antrenorul a venit liber de contract, deoarece nu a mai antrenat din octombrie 2022, de când a stat pe bancă la Omonia Nicosia, în Cipru.

Pe site-ul oficial, Rapid a anunțat că Neil Lennon a semnat noul contract:

”În vârstă de 52 de ani, antrenorul nord-irlandez are o carieră impresionantă și o experiență vastă, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Fostul căpitan al naționalei nord-irlandeze a semnat un contract pe două sezoane, până în vara anului 2026”.

,,La început, am vorbit cu domnul Șucu și cu Daniel Sandu, am purtat discuții ample cu ei. Apoi, ne-am reîntâlnit în urmă cu câteva săptămâni și am fost foarte impresionat de proiectul pe care mi l-au prezentat. Am fost foarte impresionat de domnul Șucu, este un om foarte puternic, foarte inteligent, un om cu principii. A fost impresionant pentru mine. Apoi, vorbind și cu Daniel, a fost o decizie simplă pentru mine. Sunt foarte bucuros să fiu aici, știu că Rapid este un nume foarte important în istoria fotbalului românesc. Este o oportunitate pentru mine. Sper să creez o conexiune puternică între mine și suporteri, dar acest lucru vine odată cu obținerea rezultatelor pozitive și cu a face performanță. Este responsabilitatea mea. Știu că sunt suporteri foarte pasionați, care iubesc clubul. Sunt asemănători fanilor lui Celtic. Îmi doresc să facem performanță, acesta este obiectivul meu principal. Sper să întâlnesc curând suporterii și voi face tot ce este posibil pentru a face performanță cu Rapid”, a declarat Neil Lennon.