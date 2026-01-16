Anul Nadia 2026 a început oficial în România, marcând 50 de ani de la performanța istorică a Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Nadia Comăneci a anunțat, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare, că în România a început oficial Anul Nadia 2026, un program aniversar dedicat marcării a 50 de ani de la performanța istorică obținută la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

Fosta mare gimnastă a transmis că își dorește ca acest an simbolic să fie unul al inspirației, respectului și continuității, subliniind că perfecțiunea nu apare niciodată întâmplător, ci este rezultatul unui proces îndelungat de muncă și sacrificiu.

Nadia Comăneci a precizat că se simte profund onorată de faptul că debutul Anului Nadia 2026 coincide cu Ziua Culturii Naționale.

Ea a explicat că aniversarea primului 10 olimpic nu este doar despre propria carieră, ci despre copii, educație și viitor, considerând acest moment o sărbătoare pentru întreaga societate.

Totodată, Nadia Comăneci a arătat că sportul face parte integrantă din cultura unui popor, la fel ca literatura, muzica sau arta, și că excelența se construiește prin disciplină, muncă, credință și spirit de echipă.

Fosta campioană olimpică a amintit că nota de 10 obținută la Montreal nu a fost un succes individual, ci rezultatul unei școli de gimnastică, al unei echipe unite, al unor antrenori dedicați și al unei țări care a contribuit la formarea sa.

Ea a transmis mulțumiri tuturor celor care duc mai departe aceste valori și și-a exprimat speranța că Anul Nadia 2026 va încuraja generațiile tinere să creadă în performanță și în continuitatea excelenței.

„50 de ani de la primul 10. Este o sărbătoare pentru toată lumea. Nu este doar despre mine, ci despre copii şi despre viitor. Este o mare onoare pentru mine ca Anul Nadia 2026 să înceapă pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale.Cred cu tărie că sportul face parte din cultura unui popor, la fel ca literatura, muzica sau arta. Perfecţiunea nu apare din întâmplare. Se construieşte prin muncă, disciplină, sacrificiu şi credinţă.Primul 10 nu a fost doar rezultatul meu, ci rezultatul unei şcoli, al unei echipe, al unor oameni care au crezut în mine, al unor antrenori dedicaţii, al unor colegi cu spirit de echipă şi al unei ţări care m-a format.Le mulţumesc tuturor celor care duc mai departe aceste valori şi sper ca Anul Nadia 2026 să fie un an al inspiraţiei, al respectului şi al continuităţii”, spune Nadia Comăneci în postarea de pe pagina de socializare.

Programul dedicat acestui moment aniversar va include, pe parcursul întregului an, evenimente sportive, educaționale, culturale și cu dimensiune internațională.