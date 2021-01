Ministerul Sănătății a a publicat câteva precizări legate de vaccinarea împotriva Covid-19 și a asigurat pacienții care iau tratament anticoagulant sau antiagregant că se pot vaccina în siguranță, fără să întrerupă tratamentul.

Ministerul Sănătății oferă, într-o postare pe Facebook, o serie de răspunsuri persoanelor aflate sub tratament cu anticoagulante care vor să știe dacă se pot vaccina anti Covid-19. Astfel, în funcție de medicamentele pe care le iau, pacienților le sunt oferite următoarele recomandări.

✅ Pacienților aflați sub tratament anticoagulant cronic cu preparate cumarinice (Warfarină, Acenocumarol ) cu INR în marja terapeutică (2,0-3,0) li se poate administra vaccinul în siguranță. Nu se va întrerupe tratamentul anticoagulant.

✅ Pacienții cu proteze metalice mitrale și aortice trebuie să-și dozeze INR-ul înainte de vaccinare. În cazul în care INR este peste 3,0 se recomandă consultarea medicului prescriptor în vederea ajustării dozelor de anticoagulant

✅ Pacienților aflați sub tratament cu noile anticoagulante de tip NOAC (Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban, Dabigatran) li se poate administra vaccinul în siguranță, fără a omite nicio doză de anticoagulant.

✅ Pacienților aflați sub tratament cu anticoagulant injectabile (heparine cu greutate moleculară mică sau fondaparinux) li se poate administra vaccinul în siguranță. Ca măsură de precauție suplimentară se poate recomanda administrarea dozei zilnice de anticoagulant după administrarea vaccinului, fără a omite nicio doză de anticoagulant.

✅ Pacienții în tratament cronic cu antiagregante plachetare (Acidul acetilsalicic, Clopidogrel, Ticagrelor, Prasugrel) nu necesită nicio ajustare a medicației și nu trebuie să întrerupă medicația.

✅ Se recomandă utilizarea seringilor de 1 ml, cum ar fi cele de 23G sau 25G grosime a acului (acele trebuie să fie foarte subțiri).

✅ Este recomandată menținerea unei presiuni continue la nivelul locului de injectare, prin apăsare, pentru minim 2 minute.

✅ În cazul formării unui hematom, pacientul trebuie sa contacteze medicul curant.