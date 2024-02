ANUNT PUBLIC

LICHIDATOR JUDICIAR CII ARDELEAN DORIN DUMITRU

Cu sediul în: Zalău, str. 9 Mai, nr. 4, Bl. Sindicat, Et. 1, Cam .3, jud. Sălaj, numit de judecătorul sindic prin Sentința Civilă numărul 426 din 10.04.2023 pronunţată în dosarul numărul 635/84/2023 al Tribunalului Sălaj, anunţă vânzarea la licitaţie publică a bunurilor debitoarei SC EUROSIMEX SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în localitatea Hereclean, sat Panic, numărul 1/O, județul Sălaj, având RO

16256294 și număr de înregistrare în Registrul Comerțului J31/188/2004., constand in:

A. Bunuri imobile:

Bloc administrativ ( cladire birouri ) in suprafata totala de 438 mp si terenul

aferent; Hale, numerotate de la 1-5 cu suprafete de 2.151 mp, 2168 mp, 2.159 mp, 2.181

mp, 2.219 mp, si teren aferent acestora cu o suprafata totala de 19.625 mp.

Bunurile imobile se vand doar in bloc, pretul total al acestora, de pornire, este de

1.000.700 EURO.

B. Bunuri mobile:

Utilaje tehnologice specifice activitatii de prelucrare a lemnului si mijloace de

transport. Bunurile se vand in bloc sau individual, pretul fiind stabilit pentru fiecare in

parte, valoarea totala de pornire fiind de 1.926.690 lei calculate la cursul BNR de 4,8365

lei/1 EURO. Stocuri de marfa reprezentate de produse finite ( mobila).

Bunurile se vand in bloc sau individual, pretul total de 450.436 lei, calculate la cursul

BNR de 4,8365 lei/ 1 EURO.

Avand in vedere numarul mare a bunurilor, ele pot fi consultate la sediul lichidatorului

judiciar, sau la cerere, pot fi communicate prin email.

Preturile nu contin TVA si sunt preturile stabilite prin Raportul de Evaluare

intocmit in procedura.

Condiţii de participare:

La licitaţia publică deschisă cu strigare pot participa persoane fizice sau asociaţii familiale române, persoane fizice străine, persoane juridice române şi străine singure sau în asociere, in conditiile legii.

Participanţii la licitaţie vor prezenta practicianului în insolvenţă, înainte de începerea şedinţei, următoarele documente:

Pentru persoanele juridice:

a. cerere de participare la licitatie;

b. actul de identitate sau actul care atestă împuternicirea acordată persoanei care

reprezintă potenţialul cumpărător în vederea participării la licitaţia publică deschisă cu

strigare;

c. certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;

d. certificat de înregistrare ca plătitor de T.V.A;

e. certificat de înregistrare a societăţii comerciale străine – pentru persoane juridice

străine (traducere legalizată în limba română);

f. documentul care atestă achitarea garanţiei de participare la licitaţia publică deschisă cu

strigare in procent de 10% din valoarea bunurilor licitate;

g. dovada achitarii caietului de sarcini;

Pentru persoanele fizice:

a. cerere de participare la licitatie;

b. actul de identitate B.I/C.I./paşaport;

c. documentul care atestă achitarea garanţiei de participare la licitaţia publică deschisă cu

strigare;

d. dovada achitarii caietului de sarcini;

Inscrierile pentru vanzarea la licitatie publica cu strigare se vor face zilnic intre orele 10.00-15.00, de luni pana vineri, inclusiv in ziua licitatiei( cel mai tarziu cu 60 de minute anterior orei stabilite pentru deschiderea sedintei), la sediul lichidatorului judiciar.

Contravaloarea Caietul de Sarcini este de:

5.000 lei pentru activele imobile in integralitatea acestora,

3.500 lei pentru activele mobile in integralitatea acestora,

1.500 lei pentru activele mobile, utilaje si sau masini luate individual si care au o valoare

de evaluare stabilita la peste 50.000 lei.

500 lei pentru activele mobile, utilaje si sau masini luate individual si care au o valoare

de evaluare stabilita intre 10.000 lei si 50.000 lei.

250 lei pentru activele mobile, utilaje si sau masini luate individual si care au o valoare

de evaluare stabilita sub 10.000 lei.

2.500 lei pentru activele mobile reprezentate de stocuri-produse finite in integralitatea

lor;

500 lei pentru produse finite cu o valoare intre 10.000 lei si 50.000 lei;

250 lei pentru produse finite cu o valoare sub 10.000 lei;

Licitaţiile vor avea loc în fiecare zi de marti si joi din cardul saptămânii, orele 11.00, la

sediul lichidatorului judiciar.

Informatii suplimentare la tel 0747772315.