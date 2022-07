Subscrisa CII Ardelean Dorin Dumitru, în calitate de administrator judicar al debitoarei SC Daipdens Yero SRL – in insolventa, in insolvency, en procedure collective, conform Sentinței Civile numărul 64/C/30.03.2022 pronunţată de Tribunalul Sălaj, în dosarul numărul 478/84/2022, aducem la cunoștință demararea procedurii de evaluare a patrimoniului debitoarei, sens in care solicitam evaluatorii autorizati ANEVAR interesați, să depuna o ofertă financiară până la data de 29.07.2022 inclusiv.

Ofertele financiare vor putea fi depuse la sediul administratorului judiciar din Zalau, str. 9 Mai nr. 4, bl. Sindicat, et. 1, cam 3, jud. Salaj, communicate prin posta, sau email la adresa dorinardelean99@yahoo.com.

Detalii privind patrimoniul ce urmeaza a fi evaluat, pot fi obtinute la sediul administratorului judiciar sau telefonic la nr. 0747772315.