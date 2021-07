Anunt privind depunerea de oferte pentru evaluarea bunurilor mobile si imobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Euro Cargo Trans SRL

Subscrisa CII Ardelean Dorin Dumitru, în calitate de administrator judicar al debitoarei SC Euro Cargo Trans SRL – in insolventa, in insolvency, en procedure collective, conform Sentinței Civile numărul 83/C/04.05.2021 pronunţată de Tribunalul Sălaj, în dosarul numărul 442/84/2021, aducem la cunoștință demararea procedurii de evaluare a patrimoniului debitoarei, sens in care solicitam evaluatorii autorizati ANEVAR interesați, să depuna o ofertă financiară până la data de 29.07.2021 inclusiv.

Ofertele financiare vor putea fi depuse la sediul administratorului judiciar din Zalau, str. 9 Mai nr. 4, bl. Sindicat, et. 1, cam 3, jud. Salaj, communicate prin posta, sau email la adresa dorinardelean99@yahoo.com.

Detalii privind patrimoniul ce urmeaza a fi evaluat, pot fi obtinute la sediul administratorului judiciar sau telefonic la nr. 0747772315.