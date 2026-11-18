Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SOLAR GREENLAND SYSTEM S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ, INSTALAȚIE DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE BRANȘAMENTE, UTILITĂȚI , ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI”, propus a fi amplasat în județul Sălaj, comuna Cuzăplac, satul Cuzăplac, f.n.,

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul D.J.M. Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 09 00 – 14 00 , vineri între orele 09 00 – 13 00 , precum şi la următoarea adresă de internet https:// djmsj.anmap.gov.ro , şi la sediul titularului Solar Greenland System S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate, Turnul de Sud, et. 9, în zilele de luni până vineri, între orele 08:00 – 15:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Sălaj.