Anunț public privind decizia etapei de încadrare

BRIGHT CELL ENERGY S.R.L. titular al proiectului: „CONSTRUIRE INSTALAȚIE DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE, BRANȘAMENTE, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către D.J.M. Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „CONSTRUIRE INSTALAȚIE DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE, BRANȘAMENTE, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Bălan, satul Chechiș, str. Mare, nr. 8, identificat prin extras CF nr. 52106.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul instituției din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 09⁰⁰ – 14⁰⁰, vineri între orele 09⁰⁰ – 13⁰⁰, precum și la următoarea adresă de internet: https://djmsj.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.