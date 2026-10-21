Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ERRIGAL ENERGY SRL titular al proiectului:

CONSTRUIRE INSTALAȚIE DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE, BRANȘAMENTE, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI – HIDA 2,

Anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare către DJM Sălaj, în cadrul

procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

CONSTRUIRE INSTALAȚIE DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE, BRANȘAMENTE, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE ȘI ORGANIZARE ȘI ORGANIZARE ȘI ȘI ORGANIZARE ȘI ȘI ORGANIZARE 2.

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Hida, strada Podul Hopoii, Fn, CF 51729, CF 51754.

Proiectul deciziei de încadrare și motive care o fundamentează pot fi consultate la sediul instituției din

mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0900 – 1400, vineri între

orele 0900 – 1300, precum și următoarea adresă de internet: https://djmsj.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10

zile de date publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția

mediului.