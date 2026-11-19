Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMCRIS ENERGY S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC

C.E.F. ȘĂRMĂȘAG 2 ȘI RACORDARE LA S.E.N.,

propus a fi amplasat în județul Sălaj, comuna Șărmășag, extravilan sat Moiad,

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul D.J.M. Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 09:00 – 14:00, vineri între orele 09:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet https://djmsj.anmap.gov.ro, şi la sediul titularului Comcris Energy S.R.L., cu sediul în București, Sector 2, str. Dinu Vintilă, nr. 11, et. 16, în zilele de luni până vineri, între orele 08:00 – 15:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Sălaj.