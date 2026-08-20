Spitalul Județean de Urgență Zalău a fost dotat cu echipamente medicale de ultimă generație, printr-un proiect european în valoare de 16,5 milioane lei, finalizat de Consiliul Județean Sălaj. Printre noile dotări se numără un angiograf performant, un cabinet de bronhoscopie și două cabinete de endoscopie digestivă, oferind sălăjenilor investigații complexe direct acasă, fără a mai fi programați în alte județe.

Sănătatea publică primește un impuls major în județul Sălaj, în urma finalizării unui amplu proiect de modernizare și extindere a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău. Consiliul Județean Sălaj a reușit să atragă o finanțare record, de 16,5 milioane lei, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, fondurile fiind utilizate integral pentru transformarea radicală a infrastructurii medicale din județ.

Prin acest demers administrativ, corpul principal de spitalizare a fost extins considerabil, dând naștere unor spații moderne și sigure, complet adaptate standardelor europene. Pacienții sălăjeni au acum acces la un cabinet nou de bronhoscopie, două cabinete moderne de endoscopie digestivă și o sală intervențională de angiografie. Toate aceste spații au primit circuite conforme, mobilier medical nou și aparatură medicală de top.

Marea premieră pentru sistemul medical din județ o reprezintă aducerea unui angiograf performant. Această tehnologie de vârf este esențială în diagnosticarea rapidă și tratarea eficientă a bolilor cardiologice grave, aducând o șansă în plus la viață pentru pacienții aflați în stare critică.

Impactul acestei investiții asupra comunității este unul uriaș. Până în prezent, sute de pacienți din județul Sălaj care sufereau de afecțiuni cardiace sau digestive severe și care aveau nevoie de astfel de proceduri speciale erau forțați să facă naveta spre centrele universitare vecine, precum Cluj-Napoca sau Oradea. Aceste deplasări lungi însemnau, pe lângă liste lungi de așteptare, costuri financiare suplimentare destul de mari pentru familiile pacienților, timp prețios pierdut pe drumuri și, din păcate, riscuri mult mai mari pentru viața celor aflați în stare gravă.

De acum înainte, toate aceste investigații complexe se vor realiza chiar la Zalău. Prin implementarea cu succes a proiectului de 16,5 milioane lei, Consiliul Județean Sălaj continuă strategia pe termen lung de modernizare a Spitalului Județean de Urgență. Noile dotări le oferă medicilor specialiști de aici instrumentele vitale de care aveau nevoie pentru a pune diagnostice corecte și pentru a salva vieți, în timp ce locuitorii județului primesc, în sfârșit, tratamente sigure și servicii de înaltă calitate chiar la ei acasă. Investiția reduce presiunea pe spitalele mari din regiune și transformă unitatea din Zalău într-un pol medical regional de încredere.

📸 Sursa foto: Consiliul Județean Sălaj / Facebook