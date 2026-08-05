România schimbă radical modul de taxare pe șosele pentru vehiculele grele. Începând cu data de 31 august 2026, țara noastră va trece oficial la sistemul electronic TollRO, destinat exclusiv mașinilor de transport marfă de peste 3,5 tone. Noua metodă elimină actuala rovinietă pe perioadă de timp și introduce plata strict în funcție de kilometrii parcurși, clasa de poluare și tipul de drum utilizat.

O reformă de proporții uriașe intră în vigoare la sfârșitul acestei luni pentru toți transportatorii de marfă din România. De la data de 31 august 2026, rețeaua rutieră națională va implementa noul mecanism electronic de taxare denumit TollRO. Schimbarea îi vizează în mod direct pe toți cei care conduc vehicule de marfă sau vehicule mixte cu o masă maximă autorizată care depășește limita de 3,5 tone. Șoferii de autoturisme nu trebuie să își facă griji, deoarece pentru mașinile mici sistemul actual bazat pe rovinieta clasică rămâne neschimbat. Inițial, autoritățile fixaseră ca termen de lansare data de 1 octombrie 2026, însă, la finalul lunii iulie, Parlamentul a decis devansarea termenului pentru 31 august 2026, o măsură obligatorie pentru a respecta calendarul strict al reformelor asumate de România prin programul PNRR.

Prin acest nou mecanism, România face tranziția definitivă către principiul european plătești atât cât circuli. Taxa nu se va mai calcula la perioade fixe de timp, ci va fi rezultatul direct al numărului de kilometri parcurși, combinat cu tipul de arteră rutieră și norma de poluare Euro a motorului. Această măsură transpune în legislația noastră o directivă europeană specifică și urmărește ca firmele să plătească proporțional cu uzura pe care o provoacă infrastructurii, dar și în funcție de impactul ecologic. Astfel, camioanele dotate cu motoare de generație nouă și emisii reduse vor beneficia de tarife preferențiale, mult mai mici comparativ cu vehiculele vechi și poluante.

Dacă vorbim despre costurile exacte, tarifele au fost deja stabilite prin lege. Pentru camioanele ușoare, cu masa cuprinsă între 3,5 și 7,5 tone, prețul va varia între 0,08 lei pe kilometru pe drumurile naționale și va ajunge la 0,22 lei pe kilometru dacă se circulă pe autostrăzi sau pe drumuri expres. În cazul giganților șoselelor, adică vehiculele de mare tonaj care au cel puțin 12 tone, tarifele cresc considerabil. Acestea vor fi cuprinse între 0,24 și 0,31 lei pe kilometru pe drumurile naționale și vor varia între 0,48 și 0,62 lei pe kilometru pe autostrăzi.

Pentru o mai bună înțelegere, normele oferă și un exemplu clar. Un camion de peste 12 tone, cu normă ecologică Euro 6, va achita o taxă totală de 480 de lei pentru un traseu de 1.000 de kilometri efectuat integral pe autostradă. Pentru exact aceeași distanță, un camion vechi, încadrat în norma Euro 3 sau inferioară, va scoate din buzunar un tarif mult mai mare, de 620 de lei. Pe viitor, aceste tarife unitare vor fi actualizate anual, în funcție de rata inflației calculată de Institutul Național de Statistică.

Pentru a simplifica procedurile, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere oferă mai multe modalități de plată. Pentru cursele ocazionale, șoferii pot cumpăra un tichet de rută, valabil strict pe traseul predefinit înainte de plecare. O altă variantă rapidă este aplicația mobilă gratuită eTarife, care permite plata taxei direct de pe telefon. Pentru companiile mari, care folosesc rețeaua rutieră zi de zi, cea mai bună opțiune va fi sistemul SETRo. Acesta presupune montarea la bordul mașinii a unui dispozitiv special tip OBU, care înregistrează automat distanțele prin satelit și calculează taxa fără nicio intervenție din partea șoferului.

Dispozitivul este compatibil și cu sistemul european de taxare electronică, putând fi utilizat și în cursele internaționale din alte state. Atenție însă, deoarece sistemul folosește camere video de monitorizare a numerelor de înmatriculare, iar neplata taxei se consideră contravenție și aduce amenzi drastice.