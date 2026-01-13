Un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul 2 al unui bloc de locuințe din municipiul Zalău.

Salvatorii au intervenit de urgență, fiind activat Planul Roșu de Intervenție.

O explozie de butelie a fost urmată de incendiu într-un apartament din municipiul Zalău. Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Porolissum ” Zalău ne-a informat , printr-un comunicat, asupra acestui eveniment nedorit

” În urma unei explozii provocate de o butelie, a izbucnit un incendiu într-un apartament situat la etajul 2 al unui bloc de locuințe din municipiul Zalău.

La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentului Zalău, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, evacuarea locatarilor din imobil, constituirea binomului de căutare-salvare și asigurarea zonei.

În urma evenimentului, o victimă, bărbat, a suferit arsuri și a fost preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă. Totodată, la fața locului, inca 9 persoane au primit îngrijiri medicale.

Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Incendiul a fost lichidat, iar în aceste momente se acționează pentru ventilarea spațiilor afectate de fum. Intervenția este în continuare monitorizată, pentru eliminarea oricăror riscuri și siguranța locatarilor.”