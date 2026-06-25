Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj lansează un avertisment dur în contextul valului de căldură. Pompierii sălăjeni trag un semnal de alarmă și le cer părinților să nu își lase sub nicio formă copiii singuri în autoturisme, măsura fiind vitală pentru prevenirea unor tragedii.

Avertismentul reprezentanților ISU Sălaj vine în contextul avertizărilor meteorologice din această perioadă, care indică temperaturi deosebit de ridicate și un disconfort termic accentuat în tot județul. Purtătorul de cuvânt al instituției, locotenent-colonelul Lucian Jacodi, a subliniat că acest apel ferm la responsabilitate este readus în atenție și de un eveniment tragic recent din Franța. Acolo, doi copii de doar 2 și 4 ani au fost găsiți fără viață în interiorul unui autoturism, caz aflat acum în investigația autorităților.

Pentru a preveni astfel de drame în județul nostru, pompierii sălăjeni transmit un set de reguli stricte pentru părinți și bunici. În primul rând, nu lăsați niciodată copiii singuri în mașină, nici măcar pentru câteva minute și chiar dacă geamurile sunt lăsate parțial deschise. Temperatura din habitaclu poate crește rapid la niveluri sufocante și mortale, mult mai repede decât realizăm. De asemenea, salvatorii ne recomandă să nu lăsăm niciodată cheile vehiculului la îndemâna celor mici și să le explicăm clar copiilor că mașina nu este un loc de joacă. Dacă se blochează accidental în interior, viața lor este pusă în pericol în doar câteva minute.

ISU Sălaj face un apel și către ceilalți cetățeni din județ. Dacă observați un copil sau chiar un animal de companie lăsat singur și aflat în pericol într-un autoturism parcat în soare, nu ezitați și sunați imediat la numărul unic de urgență 112. Intervenția rapidă și un singur moment de atenție pot face diferența dintre viață și moarte.