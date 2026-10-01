Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 este linia care face diferența între viață și moarte, însă mulți continuă să îl confunde cu un serviciu de taxi sau de consiliere. Polițiștii trag un semnal de alarmă după ce un tânăr a sunat la 112 și a inventat o agresiune doar pentru a obține transport gratuit din partea autorităților. Gestul iresponsabil ia adus o amendă usturătoare și amintește publicului importanța utilizării corecte a acestui număr.

Numărul unic de urgență 112 salvează vieți, doar atunci când este utilizat cu responsabilitate. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj atrage atenția asupra fenomenului îngrijorător al apelurilor false și abuzive. Fiecare minut pierdut de autorități cu o alarmă falsă înseamnă un risc uriaș pentru o persoană care ar putea afla într-un pericol real.

Un caz concret, de o iresponsabilitate greu de imaginat, arată clar cum nu ar trebui folosit acest serviciu. Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de către un tânăr în vârstă de 24 de ani, din orașul Cavnic, județul Maramureș. Acesta a alertat autoritățile susținând că, în timp ce se află la intrarea în localitatea Poiana Blenchii, și-ar fi agresat concubina. O astfel de sesizare, care indică un act de violență domestică, pune imediat în mișcare echipajele de intervenție.

Echipajele de poliție s-au deplasat de urgență la fața locului indicat, însă apelantul nu a fost găsit acolo. Au urmat 40 de minute de căutări și verificări intense în zonă, timp în care resursele poliției au fost complet blocate. În cele din urmă, tânărul a fost localizat la domiciliul unei fete de 25 de ani din comuna Poiana Blenchii.

La audieri, polițiștii au descoperit adevărul revoltător. Aspectele sesizate nu se confirmă în niciun fel. Tânărul a declarat cu seninătate că a inventat totul și a apelat numărul 112 dintr-un motiv incredibil: nu mai dorea o relație cu tânăra respectivă, iar scopul apelului a fost ca polițiști să vină, să îl identifice și să asigure transportul gratuit din Poiana Blenchii către altă localitate. Oamenii legii au completat formularul de evaluare a riscului și au constatat că nu există niciun pericol iminent. Evident, tânărul a fost sancționat contravențional pentru fapta sa.

Autoritățile profită de acest caz revoltător pentru a lansa sau serie de recomandări vitale pentru întreaga populație, reguli care rămân valabile în orice moment. În primul rând, numărul 112 trebuie apelat doar atunci când vă aflați într-o situație reală de urgență, care necesită intervenția Poliției, a Ambulanței, a Pompierilor sau a altor structuri specializate. Atunci când sunați, este obligatoriu să comunicați operatorului informații clare, corecte și complete despre eveniment și despre locul exact în care vă aflați.

Poliția reaminște ferm că nu trebuie să apelați niciodată 112 pentru probleme personale, conflicte de natură sentimentală, solicitări de transport sau alte situații absurde care nu au nevoie de urgență. De asemenea, sunt strict interzise apelurile efectuate în glumă sau cele repetate, care nu fac altceva decât să blocheze liniile telefonice.

Legislația din România pedepsește dur aceste fapte. Potrivit Ordonanței de Urgență numărul 34 din 2008, apelarea abuzivă a numărului 112 se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei sau cu prestarea activității în folosul comunității. Mai mult, alertarea falsă a agenților de intervenție aduce amenzi și mai mari, cuprins între 2.000 și 4.000 de lei. Atenție mare, pentru că dacă aceste fapte se repetă în termen de 1 an de aplicare a primei sancțiuni, amenzile se dublează. Folosiți numărul 112 cu responsabilitate, pentru că aparține celor care au nevoie de ajutor.