Îți dorești ca procesele de resurse umane din compania ta să se desfășoare mai rapid? O aplicatie HR complexă, în care este inclus și un soft pontaj electronic, îți vine în ajutor. Soluția software îți oferă metode simple pentru a gestiona activități complexe, cum ar fi administrarea de personal, centralizarea informațiilor despre orele lucrate, procesele de recrutare și training și multe altele.

Gestionează eficient procesele de HR

Simplifică operațiunile de resurse umane din organizația ta cu o aplicatie HR, dezvoltată pentru nevoile administrative complexe din mediul profesional. Soluția digitală te ajută să păstrezi datele personale ale angajaților în siguranță și să gestionezi rapid operațiunile de HR, minimizând birocrația. Un soft pontaj electronic este una dintre cele mai căutate funcționalități din componența unei aplicații HR. Cu ajutorul ei, colectezi rapid datele despre prezența angajaților la locul de muncă, iar astfel poți calcula mai ușor salariile angajaților.

O aplicatie HR îți oferă un flux optim de lucru

Modul de utilizare intuitiv și un nivel ridic de configurabilitate se numără printre caracteristicile pe care le are o aplicatie HR. Astfel, poate fi folosită și de către cei care nu au cunoștinte tehnice avansate, și poate fi configurată pentru a răspunde unor nevoi specifice ale companiei tale. Spre exemplu, un soft pontaj electronic poate fi adaptat pe diverse tipuri de programe de lucru și schimburi.

Cum sunt colectate datele de prezență cu un soft pontaj electronic?

Pentru a evita erorile de salarizare este important să ai la dispoziție informații precise privind orele lucrate de angajați. Un soft pontaj electronic permite preluarea datelor de prezență de la terminalele de acces de la punctele de lucru, unde trebuie utilizată o cartelă electronică pentru intrare și ieșire.

Mai mult, un specialist HR poate introduce programul prestabilit al angajaților într-un soft pontaj electronic. În cazul în care ulterior apar zile de concediu de odihnă, concediu medical, ore suplimentare, sau absențe, se poate interveni în această aplicatie HR pentru a opera modificările necesare.

Simplifică dezvoltarea profesională a angajaților

O aplicatie HR poate fi utilizată pentru a realiza evaluarea angajaților, dar și pentru a gestiona programele de training pe care aceștia trebuie să le urmeze. Cu ajutorul softului, oferi rapid feedback angajaților și administrezi ușor cursurile alocate lor. Prin utilizarea unor instrumente digitale performante, timpul petrecut pentru operațiunile administrative se reduce semnificativ. De asemenea, costurile cu materialele consumabile se reduc semnificativ. Nu în ultimul rând, cu o aplicatie HR, ai accesa în orice moment și oriunde te-ai afla, la date importante și rapoarte asociate operațiunilor de resurse umane.

Descoperă soluții dezvoltate de UCMS by AROBS

Alege să-ți simplifici activitățile de manangement de personal cu True HR, o aplicatie HR dezvoltată de UCMS by AROBS, ce are în componență și un soft pontaj electronic. De asemenea, dacă dorești să realizezi rapid calculul de salarii, soluția dp-Payroll îți vine în ajutor.