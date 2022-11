Ana Vranes și Marlis Wenninger au arbitrat împotriva României în partida disputată cu Muntenegru. ”Nu poți juca nimic cu un astfel de arbitraj. Nu ai cum să joci împotriva unor decizii ca astea. La meciurile noastre niciodată nu se duc la ecranul ăla să vadă ce s-a întâmplat. Nu vor pur și simplu, nu înțeleg de ce. Pe noi acest meci ne putea ține în cărți pentru semifinale” sunt cuvintele căpitanului echipei naționale de handbal a României la finalul meciului cu Muntenegru.

Din păcare,România a pierdut dramatic partida contra Muntenegrului,cu scorul de 34-35. Elevele lui Florentin Pera au făcut o primă repriză foarte bună, chiar dacă brigada de arbitri a greșit de multe ori în defavoarea României. La pauză, tabela arăta egalitate, 18-18. În a doua parte a înfruntării, elevele lui Florentin Pera nu au mai fost la fel de decisive, iar muntenegrencele au reușit să se desprindă și să țină de avantaj până la finalul meciului. Elanul româncelor a fost inhibat și de deciziile celor două arbitre din Austria, Ana Vranes și Marlis Wenninger, care au dictat decizii revoltătoare în prima repriză, hotărâri care au enrvat-o pe Cristina Neagu blocată deseori dur de muntenegrence. Muntenegrencele au avut în ultimele minute un avans de 3 goluri, 30-33, iar jucătoarele lui Pera nu au mai avut forța și timpul să egaleze. România pierde, 34-35, iar Muntenegru merge în semifinale.

Cristina Neagu a fost din nou cea mai bună marcatoare a României, cu nouă goluri marcate, dar Dumanska a ieșit în evidență prin paradele sale. Din partea Muntenegrului, s-au remarcat Radicevic și Grbic, ambele cu câte opt reușite.

Selecționerul României, Florentin Pera, a declarat la conferința de presă de la finalul meciului:

„Vreau să felicit echipa Muntenegrului, dar și să spun că sunt foarte mândru de jucătoarele mele. Au luptat până la final. Pentru mine, jucătoarele mele au câștigat acest meci! E opinia mea, nu vreau să spun prea multe acum pentru că sunt foarte nervos. Asta este viața în sport, încercăm acum să fim concentrați la meciul următor. Nu multe echipe înscriu 34 de goluri contra Muntenegrului, dar am avut problemele în apărare. Asta este situația, trebuie să ne gândim la meciul următor”

Căpitanul echipei naționale, Cristina Neagu, a fost extrem de supărată după meci. Aceasta a declarat:

„Deja e al nu știu câtelea meci de la acest European care se desfășoară în acest fel. Nu mă interesează cine ce va spune acum, că așa suntem noi, românii, că vorbim despre arbitraje atunci când pierdem… dar dacă nici acum nu-ți dai seama că eram echipa care merita să câștige… înseamnă că nu-ți pasă de sport. S-a văzut clar pe teren, eu chiar vreau să văd ultima fază. Sunt 99,9% convinsă că jucătoarea Muntenegrului a făcut dublu dribling înainte să scoată 7 metri. Arbitrii nu vor să se uită la video la niciun meci de-al nostru. Eu nu am ce să spun astăzi. Am luptat din primul până în ultimul moment, echipa a fost senzațională, am fost echipa care merita să câștige astăzi. Fetele care ne-au arbitrat n-ar trebui să mai arbitreze pe nimeni. Pe mine nu mă scot din ritm arbitrii, eram foarte obosită, a fost al cincilea meci. Am jucat om la om și cred că am făcut un efort supraomenesc, jucând în apărare atât de mult. S-a văzut cum au arbitrat azi, din primul minut până în minutul 60. Nu am nicio treabă cu Muntenegru, iubesc această țară, am jucat cu toate fetele, am jucat acolo, mă înțeleg cu ele foarte bine, nu e vina lor, dar azi am fost echipa mai bună. Eu cred că am câștigat o echipă la acest turneu final. Toată lumea a spus că o să fim ciuca bătăilor. După cum vedeți, nu e așa. Am fost la limită în 2 meciuri împotriva a 2 adversari mai bine cotați decât noi. Mai avem un meci, cu siguranță vom face tot ce putem pentru a câștiga. Nu avem timp de odihnă. E frustrant că am pierdut la un gol, și cu Olanda, și acum. Am avut ghinion că am prins Olanda la început de campionat.Nu mai e timp acum să întoarcem mortul de la groapă. Nu poți juca nimic cu un astfel de arbitraj. Nu ai cum să joci împotriva unor decizii ca astea. La meciurile noastre niciodată nu se duc la ecranul ăla să vadă ce s-a întâmplat. Nu vor pur și simplu, nu înțeleg de ce. Pe noi acest meci ne putea ține în cărți pentru semifinale”.

La finalul meciului , selecționera Muntenegrului, Bojana Popovic, s-a arătat foarte bucuroasă pentru victoria obținută.

”A fost un meci foarte dificil, decis în ultimele 5 minute. Sunt foarte mândră de echipa mea, de cum au luptat fetele până la final. Acum trebuie să ne calmăm și să ne gândim la meciul următor. ”

Muntenegru , care îl are ca și reprezentant în conducerea Federației Europene de Handbal pe compatriotul acestora Predrag Boskovic, se califică în semifinalele Campionatului European, iar România mai poate spera doar la locurile 5-6.

În cadrul aceleiași grupe, Franța a învins Germania cu scorul de 29-21 , la pauză 13-9, și este calificată în semifinalele Campionatului European. Miercuri, de la 16:30 se dispută partida dintre România și Germania .

