Arcada a făcut un pas uriaș spre calificarea în șaisprezecimile de finală ale Challenge Cup. Echipa din Galați a trecut, pe teren propriu, cu 3-0 de Ford Levoranta Sastamala, din Finlanda. Scorul pe seturi a fost 25-16, 25-22, 25-15. Echipa antrenată de Sergiu Stancu a dominat autoritar disputa și a pus capăt meciului în doar o oră și 8 minute.

Marian Bala și Aaro Nikula, 13 puncte fiecare, au fost principalii realizatori ai echipei din Galați care a servit excelent, reușind nu mai puțin de 11 ași. Urmează returul din Finlanda, acolo unde Arcada are nevoie de cel puțin două seturi pentru calificare. Manşa retur va avea loc în 19 noiembrie, pentru un loc în faza 16-lor competiţiei.

Steaua a reușit o victorie în minimum de seturi în prima partidă din turul al doilea al Challenge Cup. Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-20, 25-20.Azerii de la Kilasedichi Baku le-au dat însă ceva emoții bucureștenilor, în primul set, când conduceau cu 21-20. Elevii brazilianului Marcelo Frankowiak au jucat însă perfect finalul și au câștigat cinci puncte consecutiv.

În seturile următoare nu au mai fost probleme. Steaua și-a făcut numărul, mai ales în atac , unde a înregistrat 63% eficiență.

Meciul retur se va juca în deplasare, în 20 noiembrie, iar câştigătoarea din dubla manşă se califică în faza 16-lor Challenge Cup. Steaua are nevoie de cel puțin două seturi.

Steaua Bucureşti a ajuns în Challenge Cup în urma câştigării Cupei Balcanice.

Meciurile din faza 16-lor se joacă din 7 ianuarie 2026. SCM Zalău a fost repartizată direct în această fază.

SCM Universitatea Craiova pierde disputa din Belgia cu Greenyard Maaseik. Scorul pe seturi a fost 25-12, 23-25, 25-21, 26-24.

Fostă dublă finalistă a Ligii Campionilor, echipa belgiană a câștigat clar primul set. Craiova a echilibrat meciul și a egalat. Gazdele au forțat mult cu serviciul, au pus presiune. Au greșit 23 de servicii, dar au și reușit 10 ași.

Și la blocaje, pe fileu, Maaseik a fost superioară. În setul 4, Craiova a avut șansa ei. A condus 17-15, a revenit apoi de la 20-23, a egalat, dar belgienii au fructificat a doua minge de meci, la 26-24. Urmează returul de la Craiova, pe 19 noiembrie, iar acolo elevii lui Dănuț Pascu au nevoie de un succes cu 3-0 sau 3-1 pentru a juca apoi calificarea, în setul de aur.

Meciurile din faza 16-lor CEV Cup se vor juca din 7 ianuarie 2026, iar în competiţie va intra şi Corona Braşov, repartizată direct.