Arcada Galați este prima echipă calificată în turul 3 al Challenge Cup.După victoria cu 3-0 de la Galați, Arcada s-a impus și în Finlanda cu scorul de 3-1.

Arcada Galați este prima echipă calificată în turul 3 al Challenge Cup.

După victoria de pe malul Dunării (3-0), echipa antrenată de Sergiu Stancu s-a impus și în Finlanda, pe terenul celor de la Ford Levoranta Sastamala: 3-1.

Arcada obținuse calificarea după primele două seturi și acest lucru a permis staffului tehnic să ruleze tot lotul de jucători.

Partida a început cu un prim set dominat clar de Arcada. Deși gazdele au condus la 8-6, gălățenii au egalat rapid și s-au desprins la 10-8, menținând apoi un ritm constant. Diferența a crescut treptat, scorurile intermediare fiind 18-12 și 21-15, iar finalul a consemnat un categoric 25-16 pentru Arcada.

Setul secund a adus mai multă tensiune. Gălățenii au început în forță, cu un parțial de 3-0, apoi 10-3, dar finlandezii au revenit și au egalat la 10. A urmat un joc echilibrat, cu schimburi de conducere: 12-12, 15-12 pentru gazde, apoi 19-16 și 21-17. În final, Arcada a reușit să egaleze la 21, iar setul s-a transformat într-un duel punct cu punct. La 24-23, gălățenii au obținut prima minge de calificare, concretizată printr-un serviciu bun și un spike decisiv, care a pus capăt suspansului. În tur, Arcada a câştigat pe teren propriu cu 3-0.

Arcada Galați îi vor întâlni în șaisprezecimi pe echipa Benfica Lisabona.

Meciurile din faza 16-lor se joacă din 7 ianuarie 2026. SCM Zalău a fost repartizată direct în această fază.

SCM Zalău va întâlni în șaisprezecimi, pe Budva , din Muntenegru . Meciul tur va avea loc in 07 ianuarie 2026 la Zalău.

Victorie, dar nu și calificare pentru SCMU Craiova, în returul din turul 1 al CEV Cup. După ce au pierdut în Belgia, 1-3 cu Greenyard Maaseik, elevii lui Dănuț Pascu s-au impus cu 3-2. Belgienii obținuseră însă calificarea după ce au câștigat primele două seturi.

Craiova s-a impus la pas în parțialele trei și patru, la 17 și 15, dar trebuie menționat că oaspeții au schimbat aproape în întregime echipa, obiectivul fiind deja îndeplinit. A urmat setul al cincilea, care, din păcate, a fost ultimul, pentru că „setul de aur“ n-a mai putut avea loc. Totuși, elevii lui Dan Pascu au reușit să se monteze și să le ofere fanilor din Polivalentă un succes european. S-a încheiat 17-15 pentru SCMU, respectiv 3-2 la seturi.

În faza următoare a CEV Cup, Massek va da piept cu Lille Tourcoing, din Franța.

Rămâne succesul de palmares în fața unei echipe cu nume, fostă dublă finalistă a Ligii Campionilor și a CEV Cup.