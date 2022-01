Echipa masculină de volei CSM Arcada a început și returul campionatului Divizie A1 cu o victorie. În primul meci al etapei a XII-a, prima din retur, formația gălățeană a jucat în Capitală pe terenul celor de la Olimpia Titanii București și s-a impus în minimum de seturi, scor 3-0.

Primul meci al returului Diviziei A1 la volei masculin, Olimpia Titanii – Arcada Galați, s-a încheiat cu victoria logică a campioanei. Arcada Galați s-a impus cu scorul de 3-0, dar la capătul unui meci foarte disputat, în care bucureștenii au luptat de multe ori de la egal la egal cu adversarii lor, care au dominat în special la capitolul blocaje – a fost 11-5 la puncte făcute prin acest procedeu – și experiență, pentru că au câștigat punctele din momentele psihologice.

Totuși, trebuie spus că oaspeții nu l-au avut în teren pe Vasile Talpă, care a suferit o entorsă la glezna piciorului stâng în timpul meciului cu Dinamo, de duminică, din prima manșă a sferturilor de finală a Cupei României. El a fost prezent doar în tribune la București, pentru că are piciorul imobilizat într-o orteză. Am vorbit cu el, are un moral bun, face recuperare și speră să fie prezent pe teren la importanta dublă cu nemții de la Frankfurt, de marți și joi.

De asemenea, a lipsit și un alt centru, Julian Bissette. Acesta a suferit o accidentare gravă miercuri, la antrenamentul de dinaintea meciului cu Olimpia. El a suferit la chiar ultimul serviciu din antrenament o ruptură a ligamentului la un genunchi și urmează să fie operat de urgență la Târgu Mureș în următoarea perioadă. Din păcate, pentru jucătorul de 30 de ani campionatul s-a încheiat, pentru că recuperarea în aceste cazuri este lungă și grea. O pierdere grea pentru Arcada și pentru antrenorul Sergiu Stancu, care l-a avut alături pe centrul din Saint Lucia încă de la titlul cucerit acum patru ani cu Tricolorul Ploiești, dar și la două dintre cele trei titluri precedente obținute cu Arcada Galați. La finalul meciului, toată lumea i-a dedicat victoria lui Julian Bissette, care în afara faptului că este un jucător foarte valoros, este și un coechipier foarte bun.

Vestea bună – după atâtea necazuri meritau și gălățenii un motiv să zâmbească – este revenirea în lot și în echipă a lui Tudor Magdaș. El a și jucat în ultimele puncte ale meciului, aceasta fiind prima lui apariție pe teren după accidentarea teribilă suferită la gleznă în timpul Supercupei României, cu Dinamo, la 1 octombrie 2021.

Pentru CSM Arcada urmează cele două jocuri din faza optimilor de finală din Cupa CEV cu germanii de la United Volleys Frankfurt. Jocurile sunt programate să se dispute la Sala Sporturilor Dunărea marți și joi, 18 și 20 ianuarie.

Sâmbătă vor avea loc alte patru meciuri din această etapă, SCM ”U” Craiova – CSU Ştiinţa Bucureşti (16:30), CSŞ CNE Lapi Dej SCM Zalău – CSU UV Timişoara (18:00), CSA Steaua Bucureşti – CS Rapid Bucureşti (19:30) şi CS Dinamo Bucureşti – CS Ştiinţa Explorări Baia Mare (18:00), iar luni e programată ultima partidă a rundei, CS Unirea Dej – CS U Cluj (18:00).