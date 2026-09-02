Maria Moldovan, absolventă a Colegiului Național „Silvania” Zalău, a cucerit medalia de argint la Olimpiada Internațională de Geografie din Turcia. Performanța de excepție încununează 8 ani de muncă asiduă alături de profesoara sa îndrumătoare, Sanda Bulgărean. Aceasta mărturisește că drumul până la marea finală de la Istanbul a fost o călătorie unică, plină de provocări uriașe.

Sălajul strălucește din nou pe harta excelenței educaționale internaționale datorită unei tinere excepționale din Zalău. Maria Moldovan, proaspătă absolventă a prestigiosului Colegiu Național „Silvania”, a reușit o performanță formidabilă la Olimpiada Internațională de Geografie. Competiția de anul acesta a fost una extrem de strânsă și de solicitantă, adunând la start cei mai buni elevi ai planetei.

Această performanță fantastică nu a apărut însă peste noapte și nici nu a fost rezultatul unui simplu noroc. În spatele medaliilor se ascund 8 ani de studiu intens, mii de pagini parcurse dincolo de programa școlară clasică și o disciplină de fier. Maria a parcurs acest drum de succes pas cu pas, sub îndrumarea atentă a doamnei profesoare Sanda Bulgărean. Aceasta a fost alături de ea încă din perioada gimnaziului, de la prima oră de geografie desfășurată într-o sală de clasă normală. Încă de atunci, cadrul didactic a remarcat potențialul uriaș al unei fetițe care nu se mulțumește niciodată cu primul răspuns și care punea întrebări de o maturitate rar întâlnită la un copil de vârsta ei. Efortul comun de aproape un deceniu a fost testat la maximum în ultimele luni, când presiunea a atins cote maxime, detalii despre care ne vorbește chiar profesoara Sanda Bulgărean.

”Anul acesta a fost cel mai greu dintre toți: Bacalaureat, admitere la facultate și, în paralel, selecția pentru lotul olimpic al României. A dus totul cu aceeași seriozitate cu care a învățat mereu și a plecat spre Istanbul în fruntea celor patru elevi selectați. La Istanbul, alături de 184 de elevi din 50 de țări, a dat tot ce avea mai bun. Am numărat orele până la anunțarea rezultatelor așa cum numeri când e vorba de copilul tău. Anul trecut, la Bangkok – bronz. Anul acesta – argint.

Și pentru că a terminat clasa a XII-a, aceasta a fost ultima ei olimpiadă ca elevă. Se închide, în cel mai frumos mod cu putință, un drum pe care l-am parcurs împreună de la prima lecție de geografie.”

Emoțiile transmise de cadrul didactic oglindesc perfect realitatea din spatele culiselor unei astfel de competiții globale. Ediția din Turcia a consemnat o concurență acerbă, ceea ce face ca această medalie de argint obținută de absolventa din Sălaj să aibă o valoare inestimabilă pentru comunitatea locală. Odată cu finalizarea studiilor liceale, pentru Maria se încheie o etapă absolut glorioasă în învățământul preuniversitar.

Ea lasă în urmă o moștenire spirituală extrem de puternică pentru viitoarele generații de elevi din Zalău, demonstrând că nicio barieră nu este de netrecut atunci când munca este dublată de pasiune. Întreaga comunitate din Sălaj se mândrește cu performanța obținută, care aduce o recunoaștere internațională binemeritată pentru Colegiul Național „Silvania”. Drumul Mariei continuă acum spre mediul universitar, unde va duce cu siguranță numele României pe noi culmi ale succesului. Felicitări, Maria Moldovan, și felicitări doamnei profesoare Sanda Bulgărean, pentru această pagină de istorie scrisă în palmaresul educației sălăjene.

Sursa foto: Facebook – Colegiul Național „Silvania” Zalău