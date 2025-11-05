Armata de teracotă din China este o colecție impresionantă de figurine din ceramică, create pentru a păzi mormântul primului împărat chinez. Această operă reprezintă un exemplu remarcabil de artă antică și măiestrie a meșteșugarilor din secolul III î.Hr.

Descoperirea Armatei de teracotă a schimbat pentru totdeauna felul în care este privită ceramica în artă. Mii de statuete din lut, modelate cu precizie și migală, au transformat un material comun într-o capodoperă istorică.

Armata de teracotă a fost găsită în anul 1974, lângă orașul Xi’an din China. Arheologii chinezi au descoperit întâmplător figurile în timp ce sătenii săpau o fântână. Armata a fost creată în urmă cu peste 2.000 de ani, în timpul domniei împăratului Qin Shi Huang. Scopul ei era să păzească împăratul în viața de apoi.

Fiecare soldat din teracotă este unic. Statuile au înălțimi diferite, expresii individuale și detalii realiste, de la armură până la coafură. Meșteșugarii care le-au realizat au folosit lutul cu o precizie remarcabilă, dându-i o viață aproape umană.

Armata de teracotă numără peste opt mii de soldați, împreună cu cai și care de luptă. Întregul ansamblu ocupă un spațiu imens, comparabil cu un mic oraș subteran. Figurile au fost inițial pictate în culori vii, însă timpul le-a șters treptat nuanțele.

Această operă nu este doar un simbol al puterii imperiale, ci și o dovadă a faptului că ceramica poate deveni artă monumentală. Armata de teracotă este astăzi una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din lume și un patrimoniu al umanității recunoscut de UNESCO.